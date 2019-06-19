НБУ принял кардинальное решение по валюте: что будет с курсом доллара в Украине

В Украине с 20 июня Национальный банк отменил обязательную продажу части валютной выручки. Такое новшество может повлиять не только на легкость ведения бизнеса, но и на баланс спроса и предложения на валютном рынке.

OBOZREVATEL разобрался, как и на кого повлияет нововведение.

Главное:

норма обязательной продажи валютной выручки снижалась последние несколько лет и достигла 0%;

есть опасения, что бизнес будет меньше продавать валюты и курс доллара вырастет;

и НБУ, и аналитики считают – бояться нет причин.

Что и почему решил Нацбанк

В Украине курс доллара зависит всего от двух факторов: спроса и предложения. Предложение – та валюта, которая поступает в страну и попадает на внутренний рынок. Главные источники: экспортные выручки, переводы заробитчан, кредиты и инвестиции. Национальный банк, чтобы удержать курс доллара, сначала обязал бизнес продавать 75% валюты, затем снизил эту норму до 50%.

В этом же году регулятор принял решение пойти на либерализацию валютного рынка. Тогда НБУ разработал, а парламентарии приняли закон "О валюте", о чем подробно писал OBOZREVATEL. Тогда аналитики приветствовали все нововведения, кроме ограничения обязательной продажи валюты. Мол, это в будущем может стать ударом по курсу гривни и привести к подорожанию доллара.

Сколько валюты продавали

Да и в самом Нацбанке еще год назад с такой идеей соглашались. К примеру, в июне 2018-го, принимая решение о продлении обязательной продажи валюты, в НБУ заявили: "ограничение остается эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступлений иностранной валюты на межбанковский валютный рынок и, соответственно, поддержания стабильности на валютном рынке". Проще говоря, норма по продаже валюты позволяет удерживать стабильный курс доллара в стране.

Однако, уже с 20 июня норму вовсе отменяют. То есть экспортеры при желании смогут вообще не продавать валюту. Речь идет о миллиардах долларов. Для примера, в прошлом году общая экспортная выручка страны составила $54 млрд. Как минимум половину указанной суммы предприниматели должны были продать. Объемы экспорта по чуть-чуть растут, вместе с тем должен укрепляться и курс гривни.

На этот раз в НБУ свою позицию пересмотрели. Мол, снятие ограничений к скачку курса доллара не приведет, так как бизнес и так продает достаточную часть своей выручки. "Очередное валютное послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности. По статистике последних лет, и когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составил 50%, и когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты", – пояснили в НБУ.

Стоит ли ждать подорожания доллара?

"По предыдущим практикам отмена обязательной продажи валюты не приводила к снижению курсу гривны. В то же время любое закручивание гаек только приводило к нарастанию паники и ухудшению ситуации", – поясняет аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

Финансист Егор Комов также позитивно оценивает новшество. По его словам, бизнес, который производит в Украине продукцию на экспорт, и так вынужден продавать большую часть выручки, так как расчеты ведет в гривне.

"Вся операционная деятельность в любом случае ведется в гривне. Вы не можете даже при всем желании официально выплатить зарплату в евро или долларах, или расплатиться с украинским подрядчиком иностранной валютой", – поясняет Комов.

Те, кто честно проводил операции, и дальше будут стабильно продавать выручки. А вот предприниматели, которые раньше прятали свои валютные выручки, наоборот – могут вернуть деньги в Украину.

Новые валютные правила pixabay

"Из-за жесткого регулирования некоторые предприятия создали себе прокладку – продавали свой товар ей по низкой цене, а уже потом перепродавали с прокладки на реальные рынки уже по рентабельным ценам. Это так называемое трансфертное ценообразование. И налоги недоплачивали, и выручку в страну не вводили", – рассказывает Комов.

Пархоменко также рассказывает: существует огромное количество способов не вводить выручку в страну и не продавать ее. А чем сильнее затягивают гайки, тем умелее бизнес находит способы увернуться от ограничений или вовсе принимает решение поменять юрисдикцию. "Сама отмена не изменит в корне ситуацию, поскольку существует огромное количество способов не заводить долларовую ликвидность в страну, а отправлять только необходимый минимум. Таким образом, основные продавцы будут иметь возможность работать открыто. Что касается мелких экспортеров, для них количество головной боли уменьшится", – считает Пархоменко.

Что будет с курсом доллара

Как ранее писал OBOZREVATEL, в ближайшее время аналитики прогнозируют курс доллара около 26,1-26,2 грн/$, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,0/26,3 грн/$. Действующий курс – 26,3 грн/$.

“На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения доллара к гривне", – пояснил аналитик Вадим Иосуб. Таким образом, по оценкам эксперта, гривня достигнет новой психологической отметки. "Спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,1% до 1,0%, за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой, что свидетельствует о постепенной стабилизации на рынке наличной валюты", – пояснил аналитик.

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Среди позитивных факторов Иосуб назвал новость о планах Администрации президента подготовить запуск новой программы сотрудничества с МВФ, которая будет рассчитана на 3-4 года.

Менее позитивный прогноз озвучил Егор Комов. Он считает, что стоимость доллара до 22-23 июня будет колебаться около 26,2-26,4 грн/$. Фактически, по его оценкам курс доллара будет находиться в действующем диапазоне. "Две новости. Первая новость – тенденция на ревальвацию гривни не была окончательно переломлена. Возможно, минус уже протестирован и опуститься до майских показателей будет сложно, однако период крепкой гривни еще не окончен. Вторая новость – доллар может потерять 15-20 коп. за будущую неделю", – рассказывает Комов.

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