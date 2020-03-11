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11 марта • обновлено в 20:14
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НБУ раскрыл курс доллара на 12 марта: как подорожает валюта

3.6т
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В Украине курс доллара 12 марта вырастет на 31 коп. и составит 25,62 грн/$. Такое подорожание происходит на фоне ажиотажного спроса из-за объявленного в стране карантина.

Об этом говорится в справочных данных НБУ. Стоит отметить, что еще 11 марта, по данным регулятора, средний курс составлял 25,31 грн/$.

НБУ раскрыл курс доллара на 12 марта: как подорожает валюта

НБУ

Украинцы из-за тревожных новостей о падении нефти и возможном объявлении карантина в стране увеличили объем покупки. Также поступают и инвесторы, которые пытаются избавиться от рискованного актива и продают гривню.

Ранее OBOZREVATEL также писал, почему не стоит поддаваться панике и покупать валюту во время ажиотажного спроса на нее.

В агентстве Fitch уверены: цикл смягчения ставки НБУ, снижение притока нерезидентов в ОВГЗ, увеличение дефицита счета текущих операций и рост глобальной неопределенности приведут к ослаблению гривны в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Прошлогодняя тенденция останется в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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