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16 ноября • обновлено в 10:24
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НБУ опубликовал новый курс доллара: сколько стоит гривня

1.7т
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В Украине курс доллара с 11 ноября снизился на 25 коп./$ и 16 ноября составил 24,24 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка. При этом средний курс в банках составляет 24,11/24,36 грн/$ (покупка/продажа). Валюта продолжает постепенно дешеветь на фоне принятия бюджета и спроса на украинские облигации внутреннего госзайма.

Несмотря на снижение учетной ставки НБУ и последовавшее за этим снижение доходности по государственным облигациям, спрос на украинский государственный долг остается высоким.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

Новости
Доллар заметно подешевел, евро пробил новую отметку: сколько стоит валюта в Украине

Отметим, курс продажи безналичного доллара США в Украине в октябре вырос на 1,7% до 24,78 грн. за доллар, наличного – на 2,9% до 24,99 грн за доллар. Средний размер спреда по наличным операциям с американской валютой повысился до 1,5%, что свидетельствует о неопределенности на рынке, которую участники обменных операций закладывают в цены покупки и продажи.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар гривня курс валют
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