НБУ опубликовал новый курс доллара: сколько стоит гривня

В Украине курс доллара с 11 ноября снизился на 25 коп./$ и 16 ноября составил 24,24 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка. При этом средний курс в банках составляет 24,11/24,36 грн/$ (покупка/продажа). Валюта продолжает постепенно дешеветь на фоне принятия бюджета и спроса на украинские облигации внутреннего госзайма.

Несмотря на снижение учетной ставки НБУ и последовавшее за этим снижение доходности по государственным облигациям, спрос на украинский государственный долг остается высоким.

Курс доллара в Украине

Отметим, курс продажи безналичного доллара США в Украине в октябре вырос на 1,7% до 24,78 грн. за доллар, наличного – на 2,9% до 24,99 грн за доллар. Средний размер спреда по наличным операциям с американской валютой повысился до 1,5%, что свидетельствует о неопределенности на рынке, которую участники обменных операций закладывают в цены покупки и продажи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!