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29 февраля • обновлено в 10:20
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НБУ опубликовал новый курс доллара: как изменилась стоимость валюты

3.2т
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В Украине курс доллара 2 марта составит 24,59 грн/$, при этом февраль закончился с курсом 24,56 грн/$. Таким образом, справочный курс валюты стабилизировался возле одной отметки.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины. При этом стоит отметить, что на наличном рынке в субботу, 29 февраля, доллар стоил 24,38/24,61 грн/$.

НБУ опубликовал новый курс доллара: как изменилась стоимость валюты

Незначительное и разнонаправленное изменение курсов свидетельствует о том, что валюта нашла свое равновесие вблизи текущих уровней. Примечательно, что эта стабильность гривни демонстрируется тогда, когда большинство валют развитых стран к доллару падают. Так, евро опустился к доллару до уровня весны 2017 года. А австралийский доллар и вовсе рухнул до 11-летних минимумов.

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Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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