НБУ опубликовал новый курс доллара: как изменилась стоимость валюты

В Украине курс доллара 2 марта составит 24,59 грн/$, при этом февраль закончился с курсом 24,56 грн/$. Таким образом, справочный курс валюты стабилизировался возле одной отметки.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины. При этом стоит отметить, что на наличном рынке в субботу, 29 февраля, доллар стоил 24,38/24,61 грн/$.

Незначительное и разнонаправленное изменение курсов свидетельствует о том, что валюта нашла свое равновесие вблизи текущих уровней. Примечательно, что эта стабильность гривни демонстрируется тогда, когда большинство валют развитых стран к доллару падают. Так, евро опустился к доллару до уровня весны 2017 года. А австралийский доллар и вовсе рухнул до 11-летних минимумов.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!