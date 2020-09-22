НБУ обязали выплатить 130 млн грн банку, который связывают с семьей Януковича

Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляцию НБУ и оставил в силе решение Хозсуда Киева о взыскании с Нацбанка 128,9 млн грн в пользу ООО "Промышленная инновационная компания" (владеет 71% акций "Радикал Банка").

Этот банк неофициально связывают с представителями "семьи Януковича". Постановление об этом было принято 8 сентября, сообщил "Finbalance".

Сайт отметил, что это дело рассматривается в судах по второму кругу. Владельцы "Радикал Банка" обжаловали его ликвидацию в 2015 году. НБУ тогда отнес его к категории неплатежеспособных. В "Промышленной инновационной компании" считали, что это было "неправомерное решение".

В НБУ же тогда заявили, что по результатам проверок операционных касс финучреждения и его отделений "было установлено грубое нарушение законодательства в сфере наличного обращения, создавало угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка".

"По данным НБУ, на 11.06.2015 бенефициарами ООО "Промышленная инновационная компания" были Шпак Максим Александрович и Веремийченко Анри Георгиевич (сейчас в госреестре конечными владельцами фирмы указанные Шпак Александр Григорьевич и Веремийченко Андрей Георгиевич). По данным ФГВФЛ, на 01.01.2020 вкладчикам "Радикал Банка" в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 138 400 000 грн (81,1% запланированных выплат)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля 2015 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Радикал Банк".

3 сентября 2020 года стало известно, что правоохранители сообщили о подозрении президенту банка "Аркада" в присвоении денег из фондов финансирования строительства жилых комплексов.

Хозсуд Киева 9 сентября зарегистрировал производства о банкротстве ООО "Инициатор-Риэлти", которое принадлежит миллиардеру Константину Жеваго.