В Украине появятся новые 10 гривен: когда и как они выглядят

Нацбанк Украины в среду, 3 июня, запустит в обращение новые монеты номиналом 10 гривен с изображением гетмана Ивана Мазепы. Постепенно ими заменят бумажные банкноты.

Монетами можно будет свободно рассчываться в торговой сети и осуществлять операции в банках. Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

На реверсе (тыльной стороне) монеты изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе (лицевой) в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.

Постепенно бумажные 10 гривен будут выводить из обращения и заменять их монетами. Специально обменивать их не нужно.

Новая монета 10 гривен

Почему бумажные деньги заменяют металлическими

Выпуск металлических 10 гривен завершит процесс по обновлению банкнотно-монетного ряда гривны, который начался в 2014 году. В НБУ это объяснили тем, что металлические деньги имеют значительно более высокий период использования (20-25 лет) против 1-3 лет у банкнот номиналом 1-10 гривен.

"Благодаря комплексным изменениям номинальный ряд гривны в конце концов сократится до оптимального размера – 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200 , 500 и 1000 гривен)", – сообщили в НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в июне появятся новые деньги. Вместо старой 10-гривневой купюры в обращение введут монеты такого же эквивалента. Впоследствии количество наличных денег в стране сократится, а большинство платежей перейдет в онлайн.