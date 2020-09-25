НБУ ликвидировал банк "Аркада": все подробности громкого дела

Нацбанк ликвидировал банк "Аркада", который ранее был признан неплатежеспособным.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора в пятницу, 25 сентября.

"Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 24 сентября 2020 №601-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО АКБ "АРКАДА", – говорится в заявлении НБУ.

Что этому предшествовало

Банк "Аркада" через ООО "Аркада-строительство" за деньги частных инвесторов строил в Киеве три жилых комплекса – ЖК "Эврика" в Голосеевском районе Киева, ЖК "Ппатриотика" и ЖК "Патриотика на озерах" в Дарницком районе.

За квартиры в них 13 тысяч семей заплатили 100% стоимости. Однако строительство проинвестированных домов постепенно остановилось на протяжении 2018-2019 годов.

Все это время инвесторы устраивали митинги, пытаясь привлечь к проблеме внимание КГГА и Нацбанка.

25 августа Нацбанк признал "Аркаду" неплатежеспособным банком, поскольку его капитал упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным.

В НБУ уточнили, что капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным из-за потери основного актива – здания главного офиса и земельного участка на улице Ольгинской в Киеве.

Банк предоставил указанную недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком, и потерял ее по причине несвоевременного обслуживания долга застройщиком.

По данным НБУ, на момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания превышала 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка).

В НБУ заверили, что более 90% вкладчиков "Аркады" (более 5 тысяч лиц) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сумму в 200 тысяч гривен.

При этом более крупные вклады будут возмещены в пределах указанной суммы. Всего ФГВФЛ обеспечит выплату гарантированной суммы в объеме 285 млн грн.

Регулятор отметил, что вывод финучреждения с рынка не связан с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".

Уголовное производство на 9 млрд грн

В конце августа правоохранители открыли уголовное производство относительно возможной растраты 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".

Позже президенту банка "Аркада" сообщили о подозрении в присвоении денег из фондов финансирования строительства жилых комплексов.

По данным следствия, в июне 2018 глава правления банка вместе присвоил 50 млн гривен из фондов финансирования строительства ЖК "Эврика" и "патриотика". Эти деньги были выданы в виде кредита подконтрольным голове компаниям (они не имели отношения к строительству).

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая в Киеве инвесторы банка "Аркада" устроили пикет и бессрочную акцию протеста, требуя от органов власти ответа, почему остановлено строительство жилых комплексов "Эврика", "патриотика", "патриотика на озерах".

25 августа 2020 стало известно, что банк "Аркада" отнесен к категории неплатежеспособных, поскольку его капитал упал ниже нормативный уровень и стал отрицательным.

26 августа стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство относительно возможной растраты 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".

3 сентября у председателя правления банка "Аркада" Татьяны Ковальчук прошли обыски.

3 сентября правоохранители сообщили о подозрении президенту банка "Аркада" в присвоении денег из фондов финансирования строительства жилых комплексов.