Названы цены на газ до конца лета: сколько будет стоить в Украине

Цена на газ в Украине до конца лета, по мнению экономистов, может снизиться на 20%. В то же время есть вероятность, что кубометры подорожают – из-за повышения спроса к новому отопительному сезону.

Об этом говорится в публикации "Сегодня". Там отметили, что Украина в первом полугодии-2020 воспользовалась снижением цен на энергоресурс и заметно нарастила его импорт.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин назвал самую низкую цену – 80 долларов за 1000 куб. м газа. Это на 20% ниже, чем сейчас. По его словам, главная причина снижения – в Европе переизбыток топлива, все хранилища заполнены, да и в Украине из-за теплой зимы получилась экономия около 25% ресурса, или до 4 млрд куб. м.

А вице-президент УСПП Виктор Скаршевский уверен, что нынешние цены – около 100 долларов за тысячу кубов – сохранятся.

"В 2020 году цена импортного газа снизилась вдвое – с 196 долларов за 1 тыс. куб. м в декабре 2019 года до 98 долларов за 1 тыс. куб. м в мае 2020 года. С учетом накопленных запасов газа в Европе (хранилища заполнены на 69%) и продолжающейся экономической рецессии цены на газ в III квартале будут находиться на уровне 100 долларов за 1 тис. куб. м", – аргументировал Скаршевский.

Как может подорожать

Впрочем, не все аналитики столь оптимистичны. Так, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует рост цены на газ из-за повышения спроса к новому отопительному сезону.

"Ввиду перехода к наполнению запасов для нового отопсезона, а также восстановлению нефтяных цен ожидаем повышение цен до 140 долларов", – говорит Шевчишин.

Глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский подсчитал, что средняя цена может составить 130-135 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин до 1 августа продлил специальные обязательства "Нафтогаза" поставлять газ населению и религиозным организациям по ценам ниже, чем для бизнеса.

Украинцам предсказали рост цен на газ в отопительном сезоне на 44% по сравнению с тем тарифом, по которому они платили в июне.