Названы самые популярные товары перед Новым годом

Самыми популярными поисковыми запросами на крупной торговой интернет-площадке AliExpress по итогам декабря стал китайский бренд Xiaomi, а также часы и наушники.

Об этом сообщает "Лента.ру".

Производитель мобильной и бытовой техники почти в два раза опередил ближайшего конкурента в рейтинге интересов пользователей. Xiaomi также остается единственной компанией, чьи товары ищут по названию продуктов.

В AliExpress отметили исключительную популярность смартфонов этой марки — так, 14 декабря во флеш-сейл на Tmall за день было продано около 40 тысяч смартфонов.

В топ-5 запросов также вошли серьги и игрушки. Кроме того, пользователи в преддверии праздников активно интересуются новогодней тематикой. В частности, поисковый запрос "Новый год" без привязки к какому-либо товару оказался на восьмом по популярности месте.

Вместе с "Новым годом" покупатели ищут новогодние украшения. По данным AliExpress, в сумме на новогоднюю тематику было сделано более семи миллионов запросов.

Как сообщал "Обозреватель", за последний год в Украине стоимость набора продуктов для новогоднего стола подорожала почти в два раза.