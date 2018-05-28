Названы причины подорожания бензина в Украине

Очередное подорожание топлива на украинских АЗС связано с ростом мировых цен на нефтепродукты.

Об этом в эфире ObozTV заявил экс-президент Ассоциации нефтетрейдеров Леонид Косянчук.

"За последний месяц, например, бензин подорожал на внешних рынках 77 долларов, а это значит 2 гривни на литр. Но на сегодня операторы рынка повысили в среднем по Украине на 50 копеек бензин и 45 копеек на дизельном топливе", - отметил он.

По его словам, сдерживать эти цены удается благодаря предыдущим закупкам нефтепродуктов.

"В меру отработки ресурса, который был закуплен по предыдущим ценам и находился в торговой сети, он закончился и начинает замещаться более дорогим ресурсом. Хотят или не хотят операторы, но они вынуждены поднимать эту цену", - подчеркнул эксперт.

При этом Косянчук отметил, что не стоит надеяться и на внутреннего производителя.

"Даже внутренний производитель, которые имеет более 35% рынка, он тоже формирует свои отпускные цены по импортному паритету. То есть по цене с которой мог бы зайти импортный аналогичный нефтепродукт. Даже если у него себестоимость 20 тысяч за тонну, то он все равно будет продавать по 30, если это будет по импортному паритету. Сегодня не существует цены украинского производителя, польского или литовского. Сегодня существуют единые европейские цены", - заключил он.

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Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что примерно с опозданием в месяц рост цен на бирже может привести и к подорожанию энергоносителей для украинцев. В первую очередь вырастут цены на бензин, а следом – может подорожать и газ. Как известно, действующая формула расчета тарифа основана на импортном паритете. То есть чем выше цены на европейском рынке, тем больше придется платить и украинцам.