Названы пять стран с наибольшими военными расходами – рейтинг SIPRI

Мировые военные расходы в 2019 году достигли рекордных $1 трлн 917 млрд. Это на 3,6% больше, чем в 2018 году. При этом 62% этой суммы приходится на траты стран, попавших в топ-5 списка.

Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) за 2019 год, который был опубликован в понедельник, 27 апреля.

Военные расходы

Топ-5 стран с наибольшими расходами

В первую пятерку вошли такие государства:

Соединенные Штаты Америки – $732 млрд (+5,3%) – 38% от всех мировых расходов;

Китай – $261 млрд (+5,1%);

Индия – $71,1 млрд (+6,8%);

Россия – $65,1 млрд (+4,5%);

Саудовская Аравия – $61,9 млрд (-16%).

Сколько в армию вложила Украина

Украина в списке вложений в армию находится на 35 позиции (в 2018 году была на 41 месте). Ее расходы составили $5,2 млрд (3,4% ВВП), что на 9,3% больше, чем годом ранее.

При этом США по сравнению с 2010 годом военные расходы сократили на 15%, а Россия, наоборот, нарастила на 30%. Китай увеличил на 85%, а Индия увеличила на 37%.

Государства-члены НАТО в Центральной Европе значительно увеличили свои военные расходы в 2019 году. Например, расходы Болгарии выросли на 127% – в основном за счет платежей за новые боевые самолеты. Расходы Румынии выросли на 17%. Общий объем расходов всех 29 стран-членов НАТО в 2019 году составил $1035 млрд.

По $249 с каждого жителя планеты

В среднем каждый житель планеты "на войну" посредством своих государств отдал по $249 (это 2,2% от всего мирового ВВП). SIPRI отмечает – траты с каждым годом растут.

"В 2019 году мировые военные расходы увеличились на 7,2% по сравнению с 2010 годом, демонстрируя ускорение роста. Это был самый высокий уровень расходов со времен финансового кризиса 2008 года, и, вероятно, представляет собой пик военных расходов", – сказал научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Нан Тьян.

"В России в 2019 году военные расходы составили 3,9% ВВП – один из самых высоких показателей в Европе", – прокомментировала научный сотрудник SIPRI Александра Куимова.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский военно-промышленный комплекс не справился с производством новейшего танка Т-14 "Армата", сменив приоритет на модернизацию старых образцов бронетехники. Об этом написал военный эксперт и публицист Михаил Жирохов.

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