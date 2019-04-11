Названо предприятие-лидер Украины в 2018

По версии международной общественной организации Ассамблея деловых кругов компания Interkassa стала “Лучшим предприятием Украины - 2018”. Эта награда каждый год присуждается предприятиям-лидерам. Рассказываем, за что именно украинский платежный сервис отметили такой наградой, и в чем секрет успеха компании.

Interkassa — это агрегатор платежных методов, который предоставляет бизнесу возможность настроить онлайн-оплаты на своем сайте. Вместо наложенных платежей и “отправьте номер карты, куда скинуть деньги”, предприниматель получает удобную систему приема и мониторинга платежей.

Надежность: от стартапа до лидера рынка

Interkassa начала работу в то время, когда оплаты в интернете пользовались таким же спросом, как сегодня телетайп. Компания на рынке с 2009 года и в апреле 2019-го отмечает свой 10-й день рождения. За это время Interkassa выросла из стартапа в полуподвальном помещении до лидера украинского финтех-рынка.

“Мы на рынке уже десять лет, и очень горды, что с нами работают компании-лидеры из совершенно разных сфер бизнеса — Киевстар, WOG, Pampik, MyCredit, Золотой Век, футбольные клубы “Динамо” и “Шахтер”. И это далеко не весь список клиентов, вместе с которыми мы делаем онлайн-оплаты простыми и доступными для тысяч украинцев”, — говорит СЕО Interkassa Игорь Зотько.

Сейчас Interkassa вместе с техническим партнером Tranzzo обслуживает более 5000 клиентов, а каждый месяц через систему платежного сервиса проходит более 3 млн транзакций.

Работа с профессионалами

Interkassa начиналась с трех сотрудников, которые и продавали, и продвигали, и развивали сам ИТ-продукт. Сегодня Interkassa — это 108 профессионалов и офисы в Украине, СНГ и Европе.

“Создавать ТОПовый продукт можно только с лучшими сотрудниками. И для нас лучшие — это не те, у кого больше всего строчек в резюме. Наши “лучшие” — это самостоятельные, готовые брать ответственность и развиваться в зоне своих компетенций и смежных областях”, — делится секретами формирования команды Игорь Зотько.

Безопасность сервиса

Защита платежных данных владельцев карт, подтверждения сертификатов безопасности, регулярное сканирование на наличие уязвимостей и усовершенствование функционала обходятся Interkassa в $100 000 в год.

Компания использует собственную систему антифрода, которая определяет и предотвращает мошеннические действия. Чтобы максимально укрепить надежность, в 2017 году Interkassa запустила собственную bug bounty программу: хакерам платят, чтобы они находили слабые места, а команда Interkassa их оперативно исправляла.

Высокий уровень защиты данных банковских карт гарантирует сертификат PCI DSS Level 1. Сертификат подтверждает, что компания выполняет требования и поддерживает стандарты безопасности международных платежных систем Visa, MasterCard.

Инновационность платежных решений

В украинском финтехе сегодня много сервисов, которые дают возможность принимать платежи банковскими картами на сайте. Отличие Interkassa в том, что помимо оплат картами компания предлагает еще 69 платежных инструментов. Среди них — платежные терминалы, QR-коды, электронные кошельки, мобильная коммерция.

Методы оплаты подбираются исходя из запросов продавца, особенностей его бизнеса и рынка, на котором будет работать клиент.

Чтоб начать прием платежей с помощью Interkassa, достаточно зарегистрироваться на сайте компании, выбрать платежные методы, а также добавить готовый код платежной формы на свой сайт. Об остальном позаботится Interkassa.

Проверить, как работает сервис, и бесплатно его протестировать можно уже сейчас на сайте Interkassa.

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