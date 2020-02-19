Назначают "бывших"? В Кабмине вспыхнул новый кадровый скандал

Временный и.о. главы Госслужбы труда Игорь Дегнера, который был назначен на эту должность в декабре 2019 года, с большой вероятностью может ее возглавить на постоянной основе.

При этом в самом ведомстве говорят, что за время работы в системе с 2006 года Дегнера не принял ни одного полезного решения, которое бы улучшило защиту работников. Также он может быть причастен к коррупции. Об этом говорится в публикации на "Вектор Ньюз".

"По информации приближенных источников, методов борьбы с неофициальной занятостью и невыплатой заработных плат он не принял. Кроме того был инициатором двух скандально отмененных постановлений КМУ о порядке инспекционного посещения. По вопросам охраны труда, горного надзора, взрывных работ, расследование несчастных случаев вообще никакого отношения, собственно как и профессионального понятия до назначения и.о. председателя Гоструда не было", – пишет издание.

Игорь Дегнера

В материале делают вывод, что Дегнера никаких кардинальных изменений в подходах к деятельности Гоструда предложить не сможет. По данным издания, он находится под влиянием и контролем своего зама Виталия Сажиенко.

"Кроме того, во время пребывания Дегнеры в должности руководителя управления по трудовому законодательству и инициирования увеличение размера штрафов, уровень коррупции вырос в геометрической прогрессии. И есть уже случай коррупции в органе при его управлении в должности и.о.", – говорится в публикации.

Также в материале напоминают сообщение от министра экономики Тимофея Милованова, который в середине декабря 2019 года заявил, что Гоструда причастно к сокрытию огромной задолженности по зарплате на харьковской "Энергостали".

"Напомним, что назначение на должность и.о. главы Гоструда Дегнеры произошло за две недели до этого скандала", – говорят авторы материала.

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