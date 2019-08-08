"Наведет порядок": в НБУ оценили запуск земельной реформы

Банковская система Украины готова к работе с рынком земли, который может стать открытым уже в 2020 году.

Такое заявление в интервью Financial Observer сделал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб. Влияние земельной реформы на банковскую сферу он оценил позитивно.

"Земля – ​​это актив. Банковская система готова к работе с землей. Для банковской системы эта реформа станет хорошим шагом, поскольку появляется дополнительный актив, который может выступать в качестве залога по кредиту", – пояснил Сологуб.

Рынок земли в Украине Коллаж

Он добавил, что нынешняя ситуация с земельной реформой является "примером из учебника по микроэкономике".

"Этот рынок уже существует. Однако этот рынок остается в тени. Вот почему цены на землю искривлены. Реформа наведет порядок", – добавил он.

Дмитрий Сологуб Financial Observer

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести в Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, законы о рынке земли в стране могут быть приняты до конца 2019 года. Такие планы есть у вероятного кандидата в премьер-министры Украины Алексея Гончарука.

В конце июля заместитель главы Офиса президента Гончарук сообщил, что сейчас ведутся переговоры со Всемирным банком относительно модели открытия рынка сельхозземель в Украине. По его словам, "если этого не будет сделано в текущем году, то в дальнейшем реализовать это будет довольно сложно".

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