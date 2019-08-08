Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Наведет порядок": в НБУ оценили запуск земельной реформы

374 Читать материал на украинском

Банковская система Украины готова к работе с рынком земли, который может стать открытым уже в 2020 году.

Такое заявление в интервью Financial Observer сделал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб. Влияние земельной реформы на банковскую сферу он оценил позитивно.

"Земля – ​​это актив. Банковская система готова к работе с землей. Для банковской системы эта реформа станет хорошим шагом, поскольку появляется дополнительный актив, который может выступать в качестве залога по кредиту", – пояснил Сологуб.

Новости
Курс доллара заметно упал: сколько стоит валюта в банках Украины

Рынок земли в Украине

Рынок земли в Украине

Коллаж

Он добавил, что нынешняя ситуация с земельной реформой является "примером из учебника по микроэкономике".

"Этот рынок уже существует. Однако этот рынок остается в тени. Вот почему цены на землю искривлены. Реформа наведет порядок", – добавил он.

Дмитрий Сологуб

Дмитрий Сологуб

Financial Observer

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести в Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, законы о рынке земли в стране могут быть приняты до конца 2019 года. Такие планы есть у вероятного кандидата в премьер-министры Украины Алексея Гончарука.

В конце июля заместитель главы Офиса президента Гончарук сообщил, что сейчас ведутся переговоры со Всемирным банком относительно модели открытия рынка сельхозземель в Украине. По его словам, "если этого не будет сделано в текущем году, то в дальнейшем реализовать это будет довольно сложно".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Рынок земли в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Рынок земли в Украине Мораторий на продажу земли земельная реформа Банковская система
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины рынок земли
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...