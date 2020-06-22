Национализацию ПриватБанка могут отменить: СМИ сообщили о возобновлении дела в Конституционном суде

Конституционный суд Украины возобновил дело, которым может признать неконституционным закон о Фонде гарантирования вкладов физических лиц. Удовлетворение иска ставит под угрозу законность принятых Фондом решений по ПриватБанку.

Об этом со ссылкой на письмо главы ФГВФЛ Светланы Рекрут президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщил "НВ. Бизнес". Она попросила созвать Совет национальной безопасности Украины из-за возникшей угрозы государственного масштаба в экономической сфере.

Это дело было открыто в апреле 2016 года, однако с тех пор четыре года пролежало без движения.

В письме утверждается, что "удовлетворение КСУ конституционного представления в полном объеме мгновенно выведет за пределы правового поля весь институт системы гарантирования вкладов, вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков".

В ФГВФЛ считают, что последствия использования такого прецедента в конституционном представлении будут иметь "катастрофический характер как отдельно для деятельности Фонда, Кабинета министров, Национального банка Украины и других органов, так и для стабильности всей финансовой системы Украины в целом".

В частности:

сделает невозможным вывод неплатежеспособных банков с рынка и удовлетворения требований вкладчиков и других кредиторов таких банков;

отменит требования к связанным с неплатежеспособными банками лиц относительно возмещения ущерба (убытка) банка и его кредиторам;

сделает невозможным выполнение Украиной взятых на себя обязательств в рамках действующих международных программ и меморандумов.

"Кроме этого, важным также является вопрос легитимности принятых Фондом решений со дня принятия закона, в том числе по АО КБ ПриватБанк", – отмечается в письме.

Письмо главы ФГВФЛ к Зеленскому из-за дела в Конституционном суде nv.ua

Письмо главы ФГВФЛ к Зеленскому из-за дела в Конституционном суде nv.ua

Письмо главы ФГВФЛ к Зеленскому из-за дела в Конституционном суде nv.ua

Письмо главы ФГВФЛ к Зеленскому из-за дела в Конституционном суде nv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию Кабмина на решение Печерского суда Киева от 9 февраля 2017 года, которое обязывало ПриватБанк исполнять условия по депозитным договорам с оффшорными компаниями братьев Суркисов.

15 июня Большая палата Верховного суда частично удовлетворила ходатайство Нацбанка и Кабинета министров о остановку дела семьи Суркисов против ПриватБанка.