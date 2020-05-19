Нацбанк Украины выпустит новую банкноту номиналом 1000 гривен

Нацбанк Украины 20 мая 2020 года выпустит сувенирную банкноту из серебра номиналом 1000 гривен.

Она воспроизводит дизайн бумажной банкноты образца 2019 года. Об этом сообщили на сайте НБУ.

Сувенирная банкноту изготовлена из серебра 999,9 пробы, масса – не менее 124,4 г, размеры: 133×66×1,35 мм.

В общем выпустят 300 таких. Также их украсят голограммами.

Серебряная банкнота 1000 гривен

Как будут выглядеть новые деньги

На сувенирной банкноте изображено:

портрет Владимира Вернадского (1863 – 1945) – всемирно известного ученого-естествоиспытателя, основоположника комплекса современных наук о Земле – геохимии и биогеохимии, мыслителя, философа, первого президента Украинской академии наук (лицевая сторона);

здание Президиума Национальной академии наук Украины (обратная сторона).

Где можно будет купить

На сайте НБУ отметили, что розничная цена банкноты – 3995 гривен.

Сначала ее продавать через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ". Те же банкноты, которые не будут проданы на электронных аукционах, поступят для продажи через существующие каналы реализации нумизматической продукции Национального банка Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нацбанк Украины в четверг, 14 мая, ввел в обращение новую памятную монету номиналом 20 гривен. Она посвящена периоду правления княгини Ольги (945 – 964 гг.).

В четверг, 16 апреля, Национальный банк Украины выпустил памятные монеты номиналом в 5 и 10 гривен, посвященные Выдубецком Свято-Михайловскому монастырю.