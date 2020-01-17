Нацбанк отменил скандальный запрет для ФЛП: что обещают взамен

Нацбанк Украины с 17 января 2020 года отменил резонансный запрет физлицам-предпринимателям (ФЛП) использовать деньги со своих бизнес-счетов в банках на личные нужды.

Это объяснили непониманием среди предпринимателей того, как именно работает запрет, и тем, что он мог вызвать манипуляции и препятствия в работе бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

"Мы приостанавливаем эту норму, потому что это касается практически налоговой службы. И я надеюсь, что мы с налоговой ближайшее время выясним, как правильно донести этот месседж к рынку, чтобы не было подобных спекуляций", – сказал глава НБУ Яков Смолий во время пресс-брифинга 16 января.

Решение вступило в силу 17 января. При этом в НБУ заявили, что их позиция остается неизменной и опирается на норму 2003 года о том, что текущие счета физлиц не могут использоваться для проведения операций, связанных с предпринимательской деятельностью. Так что в НБУ обещают найти новое решение.

"Поскольку банковская система должна быть защищена от рисков осуществления финансовых операций с признаками фиктивности, НБУ обсудит с налоговой службой механизмы, направленные на минимизацию этих рисков", – сказали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины запретил физлицам-предпринимателям тратить деньги со своих бизнес-счетов на личные нужды.

В Украине с 19 апреля 2020 года изменятся правила для бизнеса. В частности, ФЛП, использующие электронные кассовые аппараты, будут обязаны хранить данные о продажах определенный срок.

Глава ГНС Украины Сергей Верланов заявил, что новейшие программные регистраторы расчетных операций от Государственной налоговой службы и их обслуживание для предпринимателей будут бесплатными.

11 января Нацбанк объяснил физлицам-предпринимателям, как правильно использовать текущие счета в банках для своего бизнеса и для собственных нужд.

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