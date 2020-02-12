Настоящее лицо коррупционного строительного спрута: что происходит в ГАСИ

На официальном сайте ГАСИ в пятницу 7 февраля 2020 года разместили новость об отстранении руководства территориальных органов. В частности в сообщении отмечается, что согласно приказу от 07.02.2020 № 326 и.о. председателя Госархстройинспекции Елены Костенко, будут возбуждены дисциплинарные производства и отстранены от исполнения служебных обязанностей директор Департамента ГАСИ в Одесской области Буюкли В.И., директор Департамента ГАСИ в Запорожской области Солонникова И.М., директор Департамента ГАСИ в Харьковской области Иванский Е.С. и начальник Управления ГАСИ в Херсонской области Микитюк Д.М.

Это все произошло на фоне громкого грохота дверью Алены Бабак – министра развития общин и территорий во время своей отставки. Она сделала громкое заявление с трибуны Верховной Рады относительно коррупционного строительного спрута, который не дал возможности двигать реформы.

Интересно выяснить, что это за строительный спрут, который заставил уволиться министра. Мы потянем за щупальца в регионах и доберемся до его головы. А также выясним, обоснованно ли такое решение нового руководителя ГАСИ.

В одной далекой, далекой провинции ....

Осенью 2018 года империя Государственной архитектурной инспекции под руководством Алексея Кудрявцева получила мощный удар в Херсонской области. Недавно назначенного руководителя ГАСИ Херсонской области задержали при получении взятки за согласование разрешительной документации. Чиновник, будучи на должности всего 21 день, установил новый коррупционный рекорд в Украине. Такими были заголовки новостей в СМИ.

Алексей Кудрявцев очень не хочет вспоминать, что он назначил этого взяточника по протекции тогдашнего губернатора Гордеева и шведско-украинского предпринимателя Карла Стурена. Это было нужно для беспрепятственного сопровождение бизнес-проекта по развитию ветроэлектростанции под брендом "Виндкрафт" и устранения конкурентов с этого рынка. Тогда позиционировали назначение Циклинского в качестве честного и профессионального чиновника. Для борьбы с коррупцией и ликвидации криминальных схем"

Кстати, предшественника Циклинского интересно заставили написать заявление об увольнении. Не найдя после проверки управления компромата и определенных фактов злоупотреблений, Кудрявцев вместе со Стуреном и тогдашним губернатором просто создали медиа-волну борьбы с коррупцией, чтобы поставить своего человека. Такой же почерк можно увидеть позже во Львовской области. Там Кудрявцев отстранил от должности руководителя, как утверждают СМИ, в пользу человека от владельца строительной корпорации РИЕЛ при содействии бывшего уже министра Алены Бабак.

Надо отдать должное Алексею Кудрявцеву, выполняя обязательства перед коммерсантами, тогдашнее руководство Госархстройинспекции не отстранило Циклинского от должности, даже несмотря на громкое задержание. Выйдя под залог, последний просто вернулся на свой пост. Показательно, что он его бросил только при новом руководстве Госархстройинспекции.

Была ли преодолена коррупция в отдельно взятой области? Возможно, исчезли "смотрящие", закрылся офис, где принимали "кэш" от застройщиков? Прекратились ли бессмысленные проверки объектов и отмена документов?

Ни в коем случае! После того как Алена Бабак фактически вернула Кудрявцева к руководству Госархстройинспекцией, он с неимоверной скоростью завел нужного человека на должность начальника Херсонского управления – Дениса Микитюка. По данным СМИ, его ассоциируют с Циклинским и Стуреном, а еще он имеет сомнительный стаж для назначения на руководящую должность такого уровня.

Деньги принимают все в том же офисе фирмы "Салена" Сергея Циклинского.

Контролирует весь бизнес-процесс директор Карла Стурена – некий Юрий Стельмашенко, который известен в узких кругах фразой "Херсонщину могут грабить только херсонцы".

Стельмашенко, Циклинский и Микитюк даже создали совместную компанию с красноречивым названием "Техас".

Помогает им, известный в этих кругах Артур - неизменный уже "смотрящий" за Херсонским ГАСИ, по совместительству он сотрудник отдела К УСБУ в Херсонской области. Вспомним, что предыдущий руководитель был выходцем из этого отдела, вот такое странное совпадение ...

Учитывая небольшой темп строительства на Херсонщине и низкий спрос на услуги "решал", эти ребята реализуют еще одну схему Кудрявцева – будто по зарегистрированным документам пишут жалобы от карманных активистов. А еще, Херсонская СБУ направляет письмо по проверке несколько десятков объектов – некий план работы на месяц. По результатам этих проверок, в случае недостижения определенного согласия, потом просто отменяют их документы даже если это противоречит законодательству и здравому смыслу.

А два сотрудника Херсонской СБУ Артур Мунди и Константин Тимофийчук якобы вызывают всех проектантов региона, принуждая их к сотрудничеству с офисом Стельмашенко – Циклинского, утверждают местные бизнесмены, которые пожелали остаться анонимными.

Яркий пример – дважды проведена внеплановая проверка объекта Фермерское хозяйство "Виксан" в г. Каховка Херсонской области. Оба раза по заявлению одного гражданина, проживающего в Херсоне почти в 100 километрах от этого объекта.

Все нарушения, которые смогли найти – это отсутствие информационного стенда и техническая ошибка в определении кода здания. Вместо письма о необходимости исправления – Микитюк подписал приказ об отмене права на осуществление строительных работ.

Поэтому, куда вели эти щупальца строительной коррупции, совершенно понятно. Не подлежит сомнению и обоснованность отстранения руководителя.

Послесловие. Как нам известно, в настоящее время, Микитюк Денис спрятался на больничном, а Карл Стурен срочно вылетел в Киев. Будем следить за решением Елены Костенко в отношении руководителя Херсонской ГАСИ.

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