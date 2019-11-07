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7 ноября • обновлено в 12:24
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/ Рынки и компании

Нашли союзника в ЕС: Украина подготовилась к остановке транзита газа из РФ

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"Укртрансгаз" завершил модернизацию газоизмерительной станции "Гребеники". С ее помощью можно будет реверсом качать газ из Румынии через Молдову в случае прекращения транзита из РФ.

Об этом сообщили на странице компании в Facebook. Модернизация позволила повысить маневренность и надежность функционирования ГТС, особенно в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года.

"Проектная мощность теперь составляет 70 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 4 млн куб. м в сутки в реверсном режиме со стороны Молдовы", – сказали в пресс-службе.

В компании уточнили, что эти работы провели согласно инициативе CESEC. Она предполагает поставки газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении по маршруту Греция –Болгария – Румыния в Украину и Молдову.

Украина модернизировала станцию "Гребеники"

Украина модернизировала станцию "Гребеники"

Укртрансгаз

Украина модернизировала станцию "Гребеники"

Украина модернизировала станцию "Гребеники"

Укртрансгаз

Украина модернизировала станцию "Гребеники"

Украина модернизировала станцию "Гребеники"

Укртрансгаз

Украина модернизировала станцию "Гребеники"

Украина модернизировала станцию "Гребеники"

Укртрансгаз

Украина подготовилась к реверсу газа из Румынии

Украина подготовилась к реверсу газа из Румынии

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа.

Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

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Тема
Поставки газа в Украину
Место
Украина
Тег
"Укртрансгаз"
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А как же "реверс" из Словакии, которым вы тычете уже 5 лет? Вдруг пропал?
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фил филька
фил филька
в румынии месторождений газа полно на 100 украин хватит)
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Путенко Володимир
Путенко Володимир
Всякий раз когда слышу "реверс" - не могу удержаться и не засмеяться.
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