Нашли союзника в ЕС: Украина подготовилась к остановке транзита газа из РФ

"Укртрансгаз" завершил модернизацию газоизмерительной станции "Гребеники". С ее помощью можно будет реверсом качать газ из Румынии через Молдову в случае прекращения транзита из РФ.

Об этом сообщили на странице компании в Facebook. Модернизация позволила повысить маневренность и надежность функционирования ГТС, особенно в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года.

"Проектная мощность теперь составляет 70 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 4 млн куб. м в сутки в реверсном режиме со стороны Молдовы", – сказали в пресс-службе.

В компании уточнили, что эти работы провели согласно инициативе CESEC. Она предполагает поставки газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении по маршруту Греция –Болгария – Румыния в Украину и Молдову.

Украина модернизировала станцию "Гребеники" Укртрансгаз

Украина модернизировала станцию "Гребеники" Укртрансгаз

Украина модернизировала станцию "Гребеники" Укртрансгаз

Украина модернизировала станцию "Гребеники" Укртрансгаз

Украина подготовилась к реверсу газа из Румынии

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа.

Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

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