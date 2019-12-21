"Нас обманули дважды!" Кремлевские СМИ разозлились из-за договора о транзите

Российские журналисты, которые работают в кремлевских СМИ, считают, что Россия жестко проиграла, подписав с Украиной новый договор о транзите газа.

Также они сожалеют, что "принципиально решать эту проблему" в конце 2024 года придется уже не нынешнему президенту РФ Владимиру Путину. Об этом говорится в телеграм-канале "Пул N3", который ведет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Он сожалеет, что России придется пять лет качать газ через Украину за деньги, а не бесплатно – по российскому газопроводу "Северный поток-2". По мнению Смирнова, это "полная ерунда", которая разорительна для России.

"Один год транзита через Украину, в грубом подсчете, стоит $3 млрд. То есть украинский транзит будет стоить нам $15 млрд. Ну пусть $12 млрд. А $12 млрд – не кот чихнул. Это немногим меньше, чем в год зарабатывает вся российская оборонка со всеми проданными С-400 и прочими чудесами технической мысли. Из бюджета страны уйдет куча денег. Кто компенсирует России эти убытки? Дональд Трамп? Ангела Меркель?", – возмутился Смирнов.

К слову, к Меркель у кремлевских журналистов особые претензии. "Где вообще в этой истории вторая сторона – Ангела Меркель? Она ежедневно читала мантры про дешевый русский газ и недопустимость вмешательства из США. Где она?", – сказано в сообщении.

По мнению автора, уступку России с транзитом через Украину можно было бы объяснить отказом США от давления на "Северный поток-2", но и этого не произошло.

"То есть нас, по сути, обманули дважды", – возмутился проигрышу России Смирнов.

Также он с неким сожалением отметил, что пятилетний контракт с Украиной на транзит означает, что "принципиально решать эту проблему" в конце 2024 года придется уже не Путину.

Телеграм-канал "Пул N3"

Кремлевские журналисты расстроены договором о транзите

Как сообщал OBOZREVATEL, российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Его заключили на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет. Такое решение позволит Украине сохранить транзит газа (а это около 3% ВВП), а России – избавиться от арбитражных исков.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа. "Минимально гарантированный объем транзита газа в первый год составляет 65 млрд кубометров газа, а на следующие четыре года – 40 кубометров", – сообщил он на брифинге в субботу, 21 декабря.

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