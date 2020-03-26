Медицинские маски: нардеп объяснила, почему их нет у украинских врачей

Украина до сих пор не использовала 67 млн грн, за которые должны были закупить для врачей маски, изоляционные халати и респираторы, чтобы защитить их от коронавируса.

Из-за этого медики выезжают к больным беззащитными. Деньги "зависли" на столе у министра здравоохранения Ильи Емца, хотя были выделены еще в феврале правительством Алексея Гончарука. Об этом говорится в блоге народной депутатки от "Голоса" Александры Устиновой на "Украинской правде".

Медицинские маски Иллюстрация

Из-за этого коронавирус 25 марта был подтвержден у 4 врачей в Тенрнопольской области, которые контактировали с больными.

"Еще 19 февраля предыдущее правительство Алексея Гончарука утвердил постановление, по которому должны были закупить 1,1 млн масок, 125 тыс. изоляционных халатов и почти 150 тыс. респираторов", – написала Устинова.

Все это уже могло бы быть у медиков "Украинская правда"

По данным Устиновой, договор на поставку и закупку препаратов и изделий уже три недели валяется на столе у ​​министра здравоохранения Емца. 67 млн гривен были сэкономлены при закупке препаратов для лечения рака. Международное агентство закупило все, что заказала Украина, но договорилось о дополнительных скидках для страны.

"Но министр здравоохранения Емец не спешит подписывать этот договор, ведь не хочет, чтобы это все закупалось международной организацией, а не своим "смотрящим". Один из таких, ранее обвиняемого в кражах, он уже пытался поставить в государственное предприятие "Медицинские закупки". Но здесь у министра возникла проблема – в решении еще старого Кабмина указано, что закупка должна происходить через международную организацией", – объяснила Устинова.

По словам депутатки, теперь Емцу нужно или попрощаться с 67 млн ​​без возможности их "дерибана", или менять это все опять из-за постановления Кабмина.

По ее мнению, правоохранители должны возбудить уголовное производство проти министра.

Как писал OBOZREVATEL, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности Кабинета министров Алексея Гончарука. Дело касается промедления с запретом на экспорт индивидуальных средств защиты и другого медицинского оборудования.

Отметим, OBOZREVATEL первым опубликовал письма к Гончаруку от секретаря СНБО, которые, возможно, проигнорировал тогдашний глава правительства.

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук ответил на обвинения в халатности при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие COVID-19.

На протяжении января и февраля 2020 года из Украины было вывезено медицинских товаров для противодействия коронавирусу на $15,2 млн. Львиная доля пришлась на хирургические маски.

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