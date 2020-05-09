Народный депутат об изменении глав "Укрзалізниці" без улучшения эффективности компании: у нас министр не поменялся

Повышение эффективности работы "Укрзализныци" является ответственностью министра инфраструктуры, а не руководителей госпредприятия, которые постоянно меняются. Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко.

Депутат отметил, что управление "Укрзалізницею" осуществляется неэффективно, а руководство госпредприятия, которое регулярно меняется, не борется с коррупцией.

"Управление" Укрзалізницею "осуществляется неэффективно, то, что это своего рода такая финансовая пирамида, которая на бумаге показывает прибыль последние несколько лет, но по факту они показывают прибыль не в увеличении своей эффективности, не в увеличении товаров, которые они перевозят, а в первую очередь в увеличении тарифов или же на курсовой разнице, как это произошло в 2019 году. ... Мы решили создать временную следственную комиссию, которая будет заниматься именно коррупцией на "Укрзалізниці". Потому что коррупции там хватает", - сообщил Скичко.

По его мнению, за ситуацию в "Укрзалізниці" несет ответственность профильный министр Владислав Криклий, который возглавлял министерство еще в предыдущем составе правительства и имел достаточно времени, чтобы навести порядок в отрасли.

"Во-первых у нас министр по сих пор не поменялся. Надо у него спросить, почему никто ничего не может сделать. А во-вторых неважно кто будет стоять у руля. Желько, Юрек, или любое другое имя. Вопрос в команде. пока что с момента как освободили Кравцова, там глобальных изменений не произошло. по факту все те руководители члены правления, руководители главы департаментов, они остаются", - сказал Скичко.

Депутат также сообщил, что сейчас "Укрзалізниця" стоит на пороге дефолта, и уже в июле текущего года предприятие не будет средств на выплату заработных плат работникам. Однако вместо того, чтобы бороться с коррупцией и повышать эффективность работы, руководство предприятия принимает очередные займы.

"Они снова и снова влезают в новые долги, вместо того, чтобы разобраться внутри компании, вместо того, чтобы оптимизировать и повысить эффективность, они сегодня просто перезанимают деньги и занимаются просто проеданием", - рассказал Скичко.

Напомним, Держаудитслужба сообщила, что по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзалізниця" и его 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11800000000 грн, что негативно повлияло на финансово хозяйственную деятельность госпредприятия, в частности при проведении публичных закупок предприятием осуществлен нарушений на 8,9 млрд грн.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклийзаявив, не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзалізниці" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на оказание УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Емельян назвал существенными недостатками в работе министра инфраструктуры сомнительную кадровую политику и масштабную коррупцию в "Укрзализниці", а также посоветовал руководству Мининфраструктуры и "Укрзалізниці" поискать финансовый ресурс не поднятием тарифов на грузовые перевозки, а сосредоточиться на преодолении коррупции, потери от которой составляют 15-20 млрд грн в год.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!