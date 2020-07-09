Нардеп показала суточные зарплаты иностранцев из набсовета УЗ: от 50 до 150 тысяч

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк посчитала, сколько за один день пребывания в Украине заработали некоторые члены наблюдательного совета компании "Укрзалізниця".

Согласно таблицам, которые она опубликовала в своем Telegram-канале, глава наблюдательного совета Шевки Аджунер за период с 2018 по 2020 год пробыл в Украине 267 дней и заработал 13,8 миллионов гривен. Следовательно, за день своей работы он получал 51,8 тысяч гривен.

Кристиан Кун пробыл в Украине 75 дней, заработав 11,7 млн грн. Следовательно, за день работы он получал более 156 тысяч гривен. Его коллега Андреас Матье за весь период заработал столько же, но провел в Украине 107 дней. В день его зарплата составила 109 тысяч гривен.

"Вчера на Кабмине я задала премьер-министру вопрос, сколько ещё мы будем кормить всех этих людей и почему бы ему не принять постановление о зависимости зарплаты топ-менеджмента предприятий от финансовых показателей предприятий? В ответ получила раздражение и все", – написала она.

Нардеп показала суточные зарплаты иностранцев из набсовета УЗ Telegram Ольги Василевской-Смаглюк

Нардеп показала суточные зарплаты иностранцев из набсовета УЗ Telegram Ольги Василевской-Смаглюк

Нардеп показала суточные зарплаты иностранцев из набсовета УЗ Telegram Ольги Василевской-Смаглюк

Нардеп показала суточные зарплаты иностранцев из набсовета УЗ Telegram Ольги Василевской-Смаглюк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Василевская-Смаглюк опубликовала данные о зарплате членов наблюдательного совета компании "Укрзалізниця".