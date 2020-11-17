Нардеп Федина покинула прямой эфир после скандала: не знаю, какая муха ужалила Вересня. Видео

Между ведущим Миколой Вереснем и народным депутатом от "Европейской Солидарности" Софией Фединой произошла ссора в прямом эфире из-за законопроекта для физических лиц-предпринимателей.

Ведущий телеканала "Прямой" обвинил ее во лжи, нардеп потребовала извинений и в итоге покинула студию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вересень заявил, что Федина не привела никакой конкретики, а ее критика законопроекта является голословной.

Вересень и Федина поругались в прямом эфире. кадр видео

В ответ нардеп потребовала извинений от ведущего, и, не дождавшись их, покинула студию.

Позднее на своей странице в Facebook она написала, что Вересень не давал ей более четко аргументировать свою позицию.

"На знаю, какая муха ужалила Миколу Вересня, но мои слова, что каждый новый законопроект власти ухудшает ситуацию для предпринимателей. Он обвинил меня во лжи, не давая ни времени, ни возможности более четко аргументировать свою позицию. Когда я встала и начала требовать извинений, он обвинил меня в физическом насилии, якобы я хочу его ударить", – отметила Федина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде 16 ноября дважды не набралось голосов для принятия законопроекта №4313-Д.

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что нардепы сделали это специально, чтобы зарегистрировать новый законопроект, который будет устраивать всех.