"Например, 72 года": в Украине хотят повысить пенсионный возраст

Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, а дефицит Пенсионного Фонда при нынешних параметрах системы не исчезнет никогда.

Об этом сообщила председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, пишет Экономическая правда.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленскийпротив повышения пенсионного возраста, однако у страны есть только два пути: выходить на пенсию раньше и получать пенсию, которая у нас есть, или повышать пенсионный возраст и получать большие пенсии.

"Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс. Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию", – отметила Третьякова.

Галина Третьякова Facebook/Галина Третьякова

Она считает, что сейчас необходимо принять решение о постепенном увеличении пенсионного возраста с 2023 года - один раз в год на один месяц.

Третьякова рассказала, что для пенсионной системы ориентиром является продолжительность жизни людей, достигших пенсионного возраста, то есть сколько они живут с момента выхода на пенсию до смерти.

"Например, Япония говорит о 72 годах. Мы уже почти как Япония. Сейчас у нас 11,3 млн пенсионеров, из них более тысячи - это люди, которые достигли столетнего возраста. Такого не было даже во времена СССР, когда у нас было 16 млн пенсионеров", – заявила она.

Пенсия в Украине Апостроф

Председатель парламентского комитета подчеркнула, что дефицит Пенсионного Фонда при нынешних параметрах системы и отношении к пенсионному возрасту в Украине не исчезнет никогда.

"С нашими политиками-популистами мы очень опрометчиво берем на себя социальные обязательства, которые работники не могут оплатить своими налогами. Мы изменили политэкономическую платформу, но не изменили социальную политику. Из года в год политики набирают горы обязательств. Благодаря сладким обещаниям люди их выбирают. В результате государство не может выполнить эти обещания, но все боятся от них отказаться", – подытожила Третьякова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине к 2028-му 45% украинцев, которые достигли 60 лет, останутся без пенсии из-за отсутствия стажа. Для них Пенсионный фонд предлагает два сценария покупки недостающих лет.

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