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НАПК взялось за декларации 13 топ-чиновников: в списке Зеленский и Порошенко

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
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НАПК взялось за декларации 13 топ-чиновников: в списке Зеленский и Порошенко

Назка проверит декларации Порошенко на Зеленского. Getty

НАПК начало проверку деклараций президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а также ряда министров и других должностных лиц высокого уровня.

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства в понедельник, 20 июля.

"В частности, начата проверка деклараций лиц, занимавших должность Президента Украины в 2019 году: Владимира Зеленского и Петра Порошенко (декларации за 2018 и 2019 годы)", – сообщили в НАПК.

Также агентство начало проверять таких должностных лиц:

  • Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики;

  • Дмитрий Дубилет, бывший министр Кабинета министров;

  • Илья Емец, бывший министр здравоохранения;

  • Андрей Загороднюк, бывший министр обороны;

  • Павел Климкин, бывший министр иностранных дел;

  • Евгений Нищук, бывший министр культуры;

  • Алексей Кучер, председатель Харьковской ОГА;

  • Александр Шефер, первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области;

  • Константин Марьевич, начальник отдела обеспечения работы Министра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

  • Сергей Перепелятник, директор КП "Кременчугская городская телерадиокомпания"

  • Лариса Ткач, заместитель начальника ЖЭУ "Печерскжитло";

В НАПК уточнили, что главным основанием для проверки является высокая должность субъекта декларирования. Причем проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2019 году, даже если сегодня они не являются топ-чиновниками.

Также есть и другие основания, например, если НАПК получит информацию о возможном нарушении, или узнает, что уровень жизни чиновника не соответствует задекларированному имуществу и доходам.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты от фракции "Слуга народа" задекларировали более 1 млрд. грн. наличности.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, в электронной декларации, вероятно, занизил стоимость приобретенного им дома в 10 раз.

Бывшего первого заместителя председателя Госрыбагентства заподозрили в недостоверное декларирование – по данным НАБУ и САП он в течение трех лет скрывал заемные средства на сумму 1,8 млн гривен.

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