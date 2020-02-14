Намекают на присоединение: Лукашенко раскрыл новую тактику Путина

В руководстве России намекают на новый вариант создания "союзного государства": там хотят присоединить Беларусь в обмен на единые цены на энергоносители.
Об это заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 14 февраля передает БЕЛТА. При этом он убежден, что "ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути".
Откуда возникла идея создания Союзного государства
Договор о создании Союзного государства был подписан экс-президентом России Борисом Ельциным и президентом Беларуси Александром Лукашенко в декабре 1999 года в Москве. Согласно этому соглашению, Россия и Беларусь создают "надгосударственную структуру с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством".
Спустя 20 лет столь тесного совместного развития привело к тому, что в конце 2018 года в России всерьез заговорили об объединении двух государств в Союзное.
В сентябре 2019 года премьер-министры обеих стран утвердили программу интеграции двух стран. Был утвержден перечень дорожных карт, которых в суме оказалось 31, однако их содержание не раскрывается.
Уже в ноябре правительства Беларуси и России согласовали 16 дорожных карт из 31, разработанных в рамках экономической интеграции двух стран. К 20-летию подписания соглашения о Союзном государстве стороны планировали согласовать все дорожные карты, однако после последней встречи 20 декабря в Санкт-Петербурге осталось еще 3 блока нерешенных вопросов.
Союзное государство
Как сообщал OBOZREVATEL:
Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup, которая является основным конкурентом российской Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик.
Журналист Виталий Портников считает, что встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина подтвердила, что Москва будет оказывать дальнейшее давление на Минск.
В Беларуси заявили, что в 2019 году потеряли около $330 млн из-за "налогового маневра" России. Он освободил российских продавцов нефти от части пошлин.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Союзное государство" на OBOZREVATEL.