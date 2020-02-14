Намекают на присоединение: Лукашенко раскрыл новую тактику Путина

В руководстве России намекают на новый вариант создания "союзного государства": там хотят присоединить Беларусь в обмен на единые цены на энергоносители.

Об это заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 14 февраля передает БЕЛТА. При этом он убежден, что "ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути".

Откуда возникла идея создания Союзного государства

Договор о создании Союзного государства был подписан экс-президентом России Борисом Ельциным и президентом Беларуси Александром Лукашенко в декабре 1999 года в Москве. Согласно этому соглашению, Россия и Беларусь создают "надгосударственную структуру с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством".

Спустя 20 лет столь тесного совместного развития привело к тому, что в конце 2018 года в России всерьез заговорили об объединении двух государств в Союзное.

В сентябре 2019 года премьер-министры обеих стран утвердили программу интеграции двух стран. Был утвержден перечень дорожных карт, которых в суме оказалось 31, однако их содержание не раскрывается.

Уже в ноябре правительства Беларуси и России согласовали 16 дорожных карт из 31, разработанных в рамках экономической интеграции двух стран. К 20-летию подписания соглашения о Союзном государстве стороны планировали согласовать все дорожные карты, однако после последней встречи 20 декабря в Санкт-Петербурге осталось еще 3 блока нерешенных вопросов.

Союзное государство

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