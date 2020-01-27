"Налоговый террор": бизнес обратился к Зеленскому из-за скандального закона

Монобольшинство Верховной Рады приняло скандальный закон №1210 о совершенствовании администрирования налогов.

Летом 2019 года против него протестовали бизнесмены, но даже в смягченном виде он не устраивает многих, сообщает "Экономическая правда"."Компромиссные" правки предприниматели называют полумерами, а сам документ – "налоговым террором". Ключевые бизнес-ассоциации просят президента Украины Владимира Зеленского его ветировать или изменить к подписанию.

Налоги в Украине

Что меняет закон

С 2021 вводятся правила BEPS, которые призваны противодействовать выводу налогов за границу и размыванию налоговой базы. Они коснутся прежде всего международных групп компаний – двух или более связанных между собой юридических лиц, готовящих консолидированную финансовую отчетность, но являются налогоплательщиками разных стран.

Также вводится контроль за финансовыми операциями КИК – контролируемых иностранных компаний. Это фирмы зарегистрированы за рубежом, но контролируются резидентами Украины. Последние будут платить налог на прибыль, пропорциональный доле, которой они обладают в КИК. Контролируемые компании отчитываться перед налоговиками обо всех операциях с нерезидентами.

В рамках внедрения правил BEPS увеличивается количество выплат, приравниваются к дивидендам.

Налоговая будет контролировать уплату и части чистой прибыли, и дивидендов государственных предприятий. До сих пор дивиденды контролировало Минэкономики.

Увеличиваются лимиты для ФЛП. Для первой, второй и третьей групп ФЛП лимиты годового дохода для работы на упрощенной системе налогообложения увеличиваются до 1 млн грн, 5 млн грн и 7 млн грн на год соответственно.

Появляется определение электронных сигарет и прописываются ставки их налогообложения.

Стоимость основных средств повышается с 6 тыс. грн до 20 тыс. грн.

Повышаются ставки ренты на железную руду с 8% до 12% и 11%. Ставка будет определяться в зависимости от того, превышает средняя стоимость руды $70 по индексу IODEX 62% FE CFR China. Возросла также ставка на марганцевую руду – до 6,25%.

Уточняются сроки подачи налоговой декларации. Если налогоплательщик ликвидируется или реорганизуется, то налоговая декларация может подаваться за период, на который приходится дата ликвидации или реорганизации. Штрафы за несвоевременное представление налоговой декларации уменьшаются.

Повышаются штрафы за несвоевременную уплату согласованной суммы налогов. Теперь они составят 10% и 20% суммы погашенного налогового долга в зависимости от срока просрочки - более или менее 30 дней. Вводятся штрафы за умышленные действия, которые привели к несвоевременной уплате согласованной суммы налогов.

Ликвидированы скандальные "соевые поправки", которые приводили к потерям у малого и среднего бизнеса.

Облегчаются условия представления отчетности для плательщиков налога на прибыль. Если до сих пор раз в год ее могли подавать плательщики с доходом не более 20 млн грн, то теперь этой преференцией могут пользоваться плательщики с доходом не более 40 млн грн. Компании с большим доходом отчитываться ежеквартально.

Новости У Гончарука поменяли правила начисления налога с зарплаты

Чем недовольны предприниматели

Против этого закона выступили сразу несколько бизнес-ассоциаций. В них считают, что документ расширяет полномочия налоговиков и дает им больше оснований штрафовать бизнес.

"Бизнес тревожит расширение понятия деловой цели. По мнению предпринимателей, это расширяет возможности налоговиков произвольно трактовать деловую цель операции и чаще лишать плательщиков налогов налоговых льгот. Также предприниматели жалуются на расширение налоговой базы, повышение отдельных штрафов, новые риски в отношениях с налоговой службой", – сказано в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что зарегистрирует законопроект, который упростит взаимодействие с налоговой.

В Украине сорвали план по компенсации НДС для экспортеров. Бизнес получил по состоянию на 15 января всего 7 млн грн, в то же время в прошлом году в этот же день компенсировали 1,7 млрд грн.

Идея Кабмина и депутатов ВР поменять систему налогов для IT-сферы вызвала шквал критики от сотрудников индустрии. Они опасаются, что новый налог съест львиную долю их прибыли.

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