Налоговый комитет Совета проталкивает финансовую дискриминацию предприятий "зеленой" энергетики – инвесторы

Налоговый комитет Верховной Рады Украины хочет протолкнуть изменения в Закон "О рынке электроэнергии", которые будут финансово дискриминировать различные предприятия зеленой энергетики Украины.

Об этом в Facebook сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация. Как отмечается, после одиозного заявления и угроз председателя Государственной налоговой службы Украины в адрес компаний по возобновляемым источникам энергии сектор столкнулся с новым видом давления – стремлением ввести дискриминацию на рынке и поделить отрасль.

"Прямо сейчас в Налоговом комитете ВРУ идет подготовка к принятию изменений в Налоговый кодекс Украины, необходимых для дальнейшего принятия Государственного бюджета на 2021 год. Речь идет о законопроекте №4101Д, который, кроме налоговых норм, предусматривает внесение изменений в статью 65 Закона Украины "О рынке электрической энергии", согласно которым ГП "Гарантированный покупатель" будет обязан осуществить 100% оплату электроэнергии в приоритетном порядке: сначала производителям из биомассы/биогаза, а потом всем остальным видам ВИЭ генерации. Согласование этой нормы планируется Налоговым комитетом завтра, 30.10.2020 года", – отмечает ассоциация.

Украинская ветроэнергетическая ассоциация четко заявляет, что данная норма должна быть немедленно исключена из данного законопроекта и снята с повестки дня Налогового комитета.

"Сегодня мы наблюдаем новый вид давления со стороны органов государственной власти на сектор ВИЭ. Теперь не просто распространяются некорректные сообщения о отрасле, но и планируется введение откровенной дискриминации по отношению к ветровой и солнечной энергетик из-за введения такой приоритетной процедуры выплат", – отмечает председатель правления УВЭА Андрей Конеченков.

По его словам, в целом, после того как производители электроэнергии из энергии солнца и ветра добровольно согласились на сокращение "зеленого" тарифа, в самом выгодном финансовом положении по всему рынке ВИЭ остались только производители из биомассы и биогаза.

"Это яркая иллюстрация того, как отрасль "зеленой" энергетики в очередной раз пытаются поссорить и разделить. Эта правка немедленно должна быть снята с повестки дня комитета", – заметил Конеченков.

Напомним, в сентябре ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

28 октября они сделали повторное обращение к Шмыгалю, в котором заявили, что украинские власти перешли к преследованию и враждебной агрессии в адрес инвесторов в "зеленую" энергетику, вместо того чтобы выполнить взятые перед ними финансовые обязательства. Это был ответ на обвинения со стороны председателя ГНС в якобы уклонении от уплаты налогов компаниями, производящими "зеленую" электроэнергию.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды "Гарантированный покупатель" уже начал проигрывать.

Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями "зеленой" энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.