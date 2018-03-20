Налоговые скидки и льготы: как в Украине будут развивать рынок электрокаров

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые предусматривают имплементацию 15-летней стратегии развития рынка электрокаров в Украине.

"Принятие законопроектов – это самые дешевые в Европе электрокары для украинцев, создание нового современного типа производства, тысячи высокотехнологичных рабочих мест и отказ от российских нефтепродуктов", – написал в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, Украина может быть лидером не только в сельском хозяйстве, но и в самых передовых технологиях.

"Чтобы привлечь инвесторов и построить "с нуля" новые производства этими законами мы создаем привлекательные условия и льготное налоговое законодательство, одно из лучших в мире", – заявил Омелян.

В частности, законопроектом N8159 предлагается внести ряд изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты Украины, а именно:

– временно, до 31 декабря 2028 года, предусмотреть право налогоплательщика включить в налоговую скидку расходы на приобретение транспортного средства, оснащенного исключительно электрическими двигателями, или переоборудование в такое транспортное средство;

– временно, до 31 декабря 2028 года, предусмотреть освобождение от налогообложения НДС стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины комплектующих изделий для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями;

– временно, до 31 декабря 2032 года, предусмотреть освобождение от налогообложения прибыли (дохода) предприятий полученной от реализации лития собственной добычи, литий-ионных аккумуляторов, зарядных устройств для литий-ионных аккумуляторов, транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями собственного производства;

– временно, до 31 декабря 2028 года, предусмотреть освобождение от налогообложения акцизным налогом операций по ввозу на таможенную территорию Украины кузова для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями;

– временно, до 31 декабря 2028 года, предусмотреть освобождение от сбора на обязательное государственное пенсионное страхование физлиц, приобретающие право собственности на легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями;

– предусмотреть долю в размере не менее 5% мест, оборудованных зарядными устройствами для парковки транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями, от общего количества паркомест.

Законопроектом N8160 предлагается временно, до 31 декабря 2028 года, освободить от ввозной пошлины комплектующие изделия, ввозимые на таможенную территорию Украины исключительно для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

Как сообщал "Обозреватель", начиная с 1 января 2018 года новые и подержанные электромобили из-за границы можно ввозить в Украину без уплаты акциза и налога на добавленную стоимость.