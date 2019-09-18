Налоговые инициативы грозят "Слуге народа" потерей 40% электората - эксперт

Давление на бизнес при помощи повышения налогов может понизить рейтинг партии "Слуга народа" на 30-40%.

Об этом на странице Facebook написал политический обозреватель Владимир Воля, передает OBOZREVATEL. Международные партнеры хотели бы видеть в Украине борьбу с коррупцией, либерализацию рынка земли, сокращение расходов госбюджета, пишет эксперт.

По его мнению, встречи президента с бизнесменом Игорем Коломойским в Европе воспринимают негативно.

"Напоминаю, что по поручению президента Зеленского (официально никак не связанного с господином Коломойским) аннулируется список предприятий, которые подлежат приватизации. Официально – с целью пересмотра. При этом президент и его министры встречаются в офисе с Коломойским, ведут некие переговоры об урегулировании проблемных вопросов во взаимоотношениях государства и этого бизнесмена. Правда, не ясно, в чью пользу и в каких объёмах", - написал Воля.

В Европе и МВФ не рады "закручиванию гаек" в украинской экономике

МВФ и Европа не хотят, чтобы власть в Украине контролировали олигархи, считает эксперт. Западные партнёры категорически высказались против пересмотра решения о национализации "Приватбанка".

"А тут вдруг такие широко разрекламированные, но при этом тайные по содержанию переговоры Коломойского в офисе президента. В переговорах принимает участие Богдан, до недавних пор бывший личным юристом упомянутого бизнесмена", - пишет Воля.

Эксперт отмечает, что переговорами с Коломойским должен заниматься премьер-министр, а не президент. "Да, Кабмин и премьер-министр не участвуют в переговорах, потому что они не являются "людьми Коломойского". А вот президент Зеленский с руководителем своего офиса и некоторыми министрами ведут такие переговоры. Хотя "по правилам" этим должен был бы заниматься Гончарук с правительством. И это обстоятельство тоже не может не настораживать руководителей МВФ, США, Германии, Франции, ЕС", - считает Воля.

Воля считает, что новая власть готова вредить отечественному бизнесу, потому что нужно наполнить хоть как-то госбюджет любой ценой.

"Тут уместно вспомнить, что "слуга народа" Гетьманцев предложил внести в Налоговый кодекс повышение ренты горнодобывающих предприятий. Соответствующий законопроект был зарегистрирован после того, как такие же идеи несколькими днями ранее озвучил И. Коломойский. По итогу уровень платежей с предприятий отрасли станет самым высоким в мире, что сделает отрасль непривлекательной для иностранных и отечественных инвесторов. А что было бы правильно с точки зрения построения сильной украинской экономики?" - написал эксперт.

Из-за давления на бизнес партия может потерять электоральные баллы, считает Воля. "Ведь с такой экономической политикой по "закручиванию гаек" как малому, так и крупному бизнесу, Зеленский, а вместе с ним и все представители новой власти, очень быстро потеряют чуть ли не половину своего сегодняшнего рейтинга. А это около 30-40% тех, кто его поддерживает и верит в то, что в действительности Коломойский не президент, а именно Зеленский", - подчеркнул Воля.

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