"Налоговую не волнует": украинцам объяснили феномен "скандинавского социализма"

В Швеции малые предприниматели платят 60% от своих заработков, при этом налоги уплачиваются заранее.

"О социальной справедливости... Сумма начисляется в соответствии с прошлым годом", – пишет в Facebook профессор в КПИ им. Игоря Сикорского Лидия Смола.

По ее словам, налоговую не волнует, если год выдался не таким прибыльным или были проблемы со здоровьем.

"Гид сказала, что мы все на своих плечах несем: "я не могу позволить себе болеть, потому что никого не волнует, где мне брать деньги на налоги в случае болезни. Сначала заплати, а в конце года будем разбираться. Штрафы такие, что никто даже не думает о других вариантах", – сообщила преподаватель.

При этом пользователи сети отметили, что высокие налоги – цена "скандинавского социализма".

"Когда говорят о феномене "скандинавского социализма", то забывают о такой "незначительной" детали. Комфорт, безопасность, высокие социальные стандарты с неба не падают", – пишет Оксана Фитель.

"Налоги – большая сила. Мы живем в наиболее либеральном налоговом климате", – резюмировал Виталий Мороз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в январе-феврале 2019 года в местные бюджеты поступило 40,4 млрд гривен налоговых платежей.

Это на 22,6%, или на 7,5 млрд гривен превышает поступления соответствующего периода прошлого года, заявили в Государственной фискальной службе.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!