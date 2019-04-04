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"Налоговую не волнует": украинцам объяснили феномен "скандинавского социализма"

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В Швеции малые предприниматели платят 60% от своих заработков, при этом налоги уплачиваются заранее.

"О социальной справедливости... Сумма начисляется в соответствии с прошлым годом", – пишет в Facebook профессор в КПИ им. Игоря Сикорского Лидия Смола.

По ее словам, налоговую не волнует, если год выдался не таким прибыльным или были проблемы со здоровьем.

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"Гид сказала, что мы все на своих плечах несем: "я не могу позволить себе болеть, потому что никого не волнует, где мне брать деньги на налоги в случае болезни. Сначала заплати, а в конце года будем разбираться. Штрафы такие, что никто даже не думает о других вариантах", – сообщила преподаватель.

При этом пользователи сети отметили, что высокие налоги – цена "скандинавского социализма".

"Когда говорят о феномене "скандинавского социализма", то забывают о такой "незначительной" детали. Комфорт, безопасность, высокие социальные стандарты с неба не падают", – пишет Оксана Фитель.

"Налоги – большая сила. Мы живем в наиболее либеральном налоговом климате", – резюмировал Виталий Мороз.

"Налоговую не волнует": украинцам объяснили феномен "скандинавского социализма"

"Налоговую не волнует": украинцам объяснили феномен "скандинавского социализма"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в январе-феврале 2019 года в местные бюджеты поступило 40,4 млрд гривен налоговых платежей.

Это на 22,6%, или на 7,5 млрд гривен превышает поступления соответствующего периода прошлого года, заявили в Государственной фискальной службе.

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Тема
Налоги в Украине
Место
Швеция
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