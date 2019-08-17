Накажут за Украину: глава Литвы раскрыл планы ЕС по санкциям против РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что руководство Германии за продление санкций против России. Они будут действовать до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения.

Как сообщает "Литовский курьер", Германия стремится не усиливать напряжённость в отношениях с Россией, но внимательно следит за ситуацией на востоке Украины. "Внимание Германии к действиям России на Украине, безусловно, не уменьшилось. За ситуацией следят, стараясь смотреть на неё трезво и рационально, не заострять углы", – сказал Наусед.

Санкции против России

"Но это не значит, что Германия больше не поддерживает санкционную политику или отказывается ставить санкции в зависимость от Минских соглашений и сокращения эскалации", — отметил президент.

В ходе двухдневного визита президент Литвы встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франком Вальтером Штайнмайером.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соединенных Штатах сенаторы предложили ввести санкции в отношении суверенного долга России в связи с вмешательством в американские выборы.

А 13 февраля США подготовили новый пакет санкций против России в связи с агрессией Кремля в Черном море, направленной на военные суда Украины, и вмешательством в избирательный процесс американцев.

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