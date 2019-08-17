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Накажут за Украину: глава Литвы раскрыл планы ЕС по санкциям против РФ

1.7т Читать материал на украинском

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что руководство Германии за продление санкций против России. Они будут действовать до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения.

Как сообщает "Литовский курьер", Германия стремится не усиливать напряжённость в отношениях с Россией, но внимательно следит за ситуацией на востоке Украины. "Внимание Германии к действиям России на Украине, безусловно, не уменьшилось. За ситуацией следят, стараясь смотреть на неё трезво и рационально, не заострять углы", – сказал Наусед.

Санкции против России

Санкции против России

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"Но это не значит, что Германия больше не поддерживает санкционную политику или отказывается ставить санкции в зависимость от Минских соглашений и сокращения эскалации", — отметил президент.

В ходе двухдневного визита президент Литвы встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франком Вальтером Штайнмайером.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соединенных Штатах сенаторы предложили ввести санкции в отношении суверенного долга России в связи с вмешательством в американские выборы.

А 13 февраля США подготовили новый пакет санкций против России в связи с агрессией Кремля в Черном море, направленной на военные суда Украины, и вмешательством в избирательный процесс американцев.

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
Теги
санкции Новости России
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Ну туаые... Россия не является стороной исполнения минских соглашений.. Ну как так можно, такими тупыми быть, а
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Шапиро Женька, лучше?? Украина на последнем месте по уровню жизни в Европе))) хуже вас только в габоне, и то, вряд-ли))
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Pyankovsky Alexey:"Ну туаые... Россия не является стороной исполнения минских соглашений". Я тоже удивляюсь: такие тупые, а живут дольше и лучше гениальных россиян! Удивительное рядом.
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Литва размером с гниду ,гонору как у сказочных хох-лов
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Тварей Истребляют Свидомитых:"Литва размером с гниду ,гонору как у сказочных хох-лов". Я полагаю, что это из-за того, что их ВВП на человека и продолжительность жизни даже больше, чем у Великой России :)
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Прибалтийские тигры продолжают бурагозить, в то время как население Проебалтики, и без того микроскопическое, продолжает таять со скоростью 20 000 человек в год (Латвия). А все санкциями восточному соседу грозят, кулачком из-за спины дяди Сэма машут, пи3дец просто, мне стыдно жить в Латвии, позорная недострана
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Mihailova Kristina:"Прибалтийские тигры продолжают бурагозить, в то время как население Проебалтики, и без того микроскопическое, продолжает таять со скоростью 20 000 человек в год (Латвия)." Кого это волнует, если в великой России оно растёт на -300,000 в год! "А все санкциями восточному соседу грозят, кулачком из-за спины дяди Сэма машут". Но, согласитесь, достигают цели - российская экономика стагнирует. "просто, мне стыдно жить в Латвии, позорная недострана". Неужели настолько стыдно, что в Россию переехать не хотите?! :) Вон на Донбассе российские паспорта на вес приобретают.
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