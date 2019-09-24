Наказали за просрочку: долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" рекордно вырос

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" за невыполненное решение Стокгольмского арбитража вырос на $250 млн. Таким образом, Россия обязана выплатить Украине уже $2,817 млрд.
Об этом говорится в финансовом отчете компании за первые 6 месяцев 2019 года, который опубликовали во вторник, 24 сентября.
"Трибунал назначил нетто сумму, которую Газпром должен заплатить в пользу Нафтогаза в размере $2,560 млрд. На нее также начисляется пеня за просрочку платежа. На 30 июня 2019 года нетто сумма, которую Газпром должен заплатить в пользу Компании после проведения взаимозачета, составляет $2,817 млрд, включая проценты", – отмечается в документе.
Таким образом, долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" увеличился на 10%.
В "Нафтогазе" напоминают: "Газпром" наказали за то, что российская компания в 2009-2017 годах не выполнила условия минимального объема по транзиту газа. Российскую компанию обязали выплатить $4,674 млрд. После взаимозачета долг перед "Нафтогазом" уменьшился до $2,56 млрд.
Отчет о долге "Газпрома"
"Нафтогаз"
Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".
2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.
При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.
30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания долга с российского газового монополиста. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.
5 июня Нидерландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его нидерландских дочерних компаниях.
29 августа 2019 года стало известно, что "Газпром" внес на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса 345 миллионов долларов обеспечительных платежей в рамках спора с НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже.
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