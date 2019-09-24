Наказали за просрочку: долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" рекордно вырос

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" за невыполненное решение Стокгольмского арбитража вырос на $250 млн. Таким образом, Россия обязана выплатить Украине уже $2,817 млрд.

Об этом говорится в финансовом отчете компании за первые 6 месяцев 2019 года, который опубликовали во вторник, 24 сентября.

"Трибунал назначил нетто сумму, которую Газпром должен заплатить в пользу Нафтогаза в размере $2,560 млрд. На нее также начисляется пеня за просрочку платежа. На 30 июня 2019 года нетто сумма, которую Газпром должен заплатить в пользу Компании после проведения взаимозачета, составляет $2,817 млрд, включая проценты", – отмечается в документе.

Таким образом, долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" увеличился на 10%.

В "Нафтогазе" напоминают: "Газпром" наказали за то, что российская компания в 2009-2017 годах не выполнила условия минимального объема по транзиту газа. Российскую компанию обязали выплатить $4,674 млрд. После взаимозачета долг перед "Нафтогазом" уменьшился до $2,56 млрд.

Отчет о долге "Газпрома" "Нафтогаз"

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос

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