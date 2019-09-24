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24 сентября • обновлено в 14:19
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/ Рынки и компании

Наказали за просрочку: долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" рекордно вырос

2.1т Читать материал на украинском

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" за невыполненное решение Стокгольмского арбитража вырос на $250 млн. Таким образом, Россия обязана выплатить Украине уже $2,817 млрд.

Об этом говорится в финансовом отчете компании за первые 6 месяцев 2019 года, который опубликовали во вторник, 24 сентября.

"Трибунал назначил нетто сумму, которую Газпром должен заплатить в пользу Нафтогаза в размере $2,560 млрд. На нее также начисляется пеня за просрочку платежа. На 30 июня 2019 года нетто сумма, которую Газпром должен заплатить в пользу Компании после проведения взаимозачета, составляет $2,817 млрд, включая проценты", – отмечается в документе.

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Таким образом, долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" увеличился на 10%.

В "Нафтогазе" напоминают: "Газпром" наказали за то, что российская компания в 2009-2017 годах не выполнила условия минимального объема по транзиту газа. Российскую компанию обязали выплатить $4,674 млрд. После взаимозачета долг перед "Нафтогазом" уменьшился до $2,56 млрд.

Отчет о долге "Газпрома"

Отчет о долге "Газпрома"

"Нафтогаз"

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос

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Темы
Стокгольмское решение по газу Поставки газа в Украину
Место
Россия
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз"
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Хрюканы, побольше карманов к шароварам пришивайте
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Мир Миру
Мир Миру
Ага. Залишилась "дрібничка" - стягнути борг :- )))
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Вам надо думать не том что газпром вам "отдаст" ,а о том как вам отдавать 3млрд +% по госзайму России!
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Куцырь Дмитрий, Взятку януковичу давали? У него и берите.
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