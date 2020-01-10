Наказали за Крым: Россия проиграла Украине суд на $82 млн

Суд Швейцарии обязал Россию выплатить около $82,1 млн компенсации украинским фирмам за имущество, которое было забрано у них в аннексированном Крыму.

Решение об этом принял Федеральный суд Швейцарии, сообщил ресурс Swiss Info. Он оставил в силе решение арбитража в Женеве, который обязал Россию выплатить 80 миллионов швейцарских франков (около $82,1 млн) 12-ти украинским компаниям в качестве компенсации за убытки, понесенные в результате конфискации их активов на полуострове.

Россия пыталась оспорить решение Международного арбитражного суда в Женеве, которое было принято в апреле 2019 года. "Российская сторона утверждала, что женевский судебный орган не подходит для вынесения решения по этому делу. Она также заявляла, что аргументы украинских фирм, утверждавших, что они подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, неприменимы. Согласно этому договору, РФ и Украина не должны экспроприировать инвестиции без своевременной выплаты справедливой компенсации", – сказано в публикации.

Уточняется, что за возмещением убытков в 2015 году в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 украинских компаний, среди них "Укрнафта", подавшая первый иск, и еще 11 украинских предприятий, подавших второй иск. Часть этих компаний была ранее связана с группой компаний олигарха Игоря Коломойского.

"Палата назначила двух арбитров, а те выбрали председателем своей группы Габриэль Кауфманн-Колер из Женевы. Тем самым разбирательство оказалось перенесенным в Швейцарию", – сказано в материале.

В Федеральном суде Швейцарии решили, что компетенцию Международного арбитражного суда нельзя ставить под сомнение. А потому наказание для России оставили в силе.

Россия проиграла суд по Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Крыму сообщили, что Турция восстановила паромное сообщение с полуостровом, которое было остановлено еще в 2017 году.

"Власти" оккупированного Крыма заявили о решении открыть регулярные авиарейсы между Симферополем и Ереваном (Армения).

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!