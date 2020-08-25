1. Задержавшийся дух времени (экономическое)

В этом году снова коллективно вспомнили о старой идее США перейти на общую валюту Северной Америки под названием амеро (по аналогии с европейским евро) и справедливо заопасались, что в процессе такого экзотического отказа от доллара американцы кинут всех доллародержателей в остальных странах.

Мировой кризис и всеобщее торжество пофигистского прагматизма над всеми прочими ценностями усиливают вероятность такого шага; более того — не разделяю позиции, что пострадают от этого только частные неамериканские лица, а государствам-де всяческим просто сделают перезачет: зачет-то, может, и будет, но по какому курсу? Кто-то где-то когда-то кому-то что-то на этот счет обещал? Чьи это гуманные грезы насчет 1:1 (это ж, дескать, Америка!!!) — из каких таких источников такой дикарский оптимизм: адреса, пароли, явки?

Мысль о том, что, наоборот, кинут только страны (по-большому), а людей (по-маленькому) отчего-то пожалеют, тоже не очень понятна: это в честь чего?

Между тем, ФРС (если вообще пойдет на такую авантюру) вряд ли тогда уже станет останавливаться на полдороге, а спокойно установит свободный обмен по курсу 1:1 (наличности — на территории США, если у себя выпустят, а туда впустят, в течение 10–20 дней; безнала — и вовсе автоматически, просто после тщательной проверки финансовой истории на [не]коррупционность, [не]отмывание и [не]реальность долгов, включая на уровне стран и правительств), а кто за отведенный срок не успеет получить всё, что хотел, может тоже не волноваться — всё равно всё получит, Америка никого не обманет, причем по честно посчитанному рыночному курсу (но уж какой он будет — то ли 1:10, то ли 10:1, так это рынок и установит, никто на него, на рынок, давить не посмеет: если новый — за 20 старых, то так тому и быть, всё же 20 — не 50, да и 50 тоже не предел, а то понапечатали сами всякого, понаотмывали-понапривозили, а тут же, в Америке, всё по-честному, особенно для тех, кто так и норовил последние 6 лет вмешаться в американские выборы)...

Накануне грандиозного шухера?

Новеньких амеро, таким образом, станет немножко (в несколько раз) меньше, чем сейчас долларов, так что по сравнению с долларом он, амеро, видимо, чуть (во столько же раз) подорожает, с одновременным удешевлением — относительно него — всех мировых валют, облегчив странам этих валют экспорт (если они после такой процедуры еще окажутся в состоянии что-то экспортировать), ведь если для получения 1000, например, гривень, нужно будет не 35–40 долларов, а хватит, к примеру, и 1, то экспортировать станет гораздо легче; а еще более облегчится реализация земли, которая, собственно, и станет базовым экспортным товаром.

Политически (тренд года — всепобеждающий нацпрагматизм), эпидемиологически (пандемия — и все безвыездны в своих норах), а также экономически (мировой обезоруживающий кризис) момент для такой глобальной операции складывается, как никогда, практически оптимальный, и если сейчас они не рискнут всем этим воспользоваться, то их детки им такого просто не простят: суперавантюрная суперафера максимально облегчается и напрашивается!

Ну а если случится месячишко-другой, когда новый старенький Президент уже избран, но еще не вступил, а старый старенький Президент уже уходит, но ещё не ушел, и никто ни за что не отвечает,— это просто вишенка на тортике!

Даже если не Президентам такое решать...

Кстати, Мексика и Канада (но особенно Мексика) для этого, по большому счету, вроде как и не нужны, так что вполне можно будет без них (особенно без Мексики) обойтись, например — если они сами (например, Мексика) об этом попросят, во всеобщем мировом гвалте никто о таких нюансах и не вспомнит: не получится получить амеро, так, может, хоть уцелевший песо где дадут.

Так или иначе, данная идея ("Без паники, это просто ограбление!") была обещана человечеству более 10 лет назад, оно уже даже как-то заждалось, шею намылило и запасы для будущих гигантских безвозвратных потерь поднакопило. Если не сейчас, то уже никогда, а если такая идея пропадет и останется нереализованной, финансовым аналитикам будет весьма обидно, да и некоторым американцам (как минимум, паре десятков) — тоже.

Накануне грандиозного шухера?

В фильме "Дух времени", между прочим, об этом было достаточно подробно; лично я писал на эту тему совсем давно, тогда ещё в шутку; ну а в Сети на слово "амеро" можно найти о том же много интересного, хотя и без вышеизложенных очевидных нюансов.

В общем, я даже не о том, что это точно будет: я лишь о том, что для этого — там идеальный момент.

2. Фридман и Паниковский (лирико-этическое)

Как показали в упомянутом фильме, совершенно великий Милтон Фридман, когда у него спросили о вине электрокомпании, отключившей свет у старичка за неуплату, из-за чего тот потом умер, неожиданно ответил, что виновата здесь не компания, отключившая электричество, а соседи и благотворители, которые пожалели денег и не заплатили за старичка. Очевидно, гений монетаризма, отвечая, как бы играл в шахматы: он ожидал встречный ход: А чего это соседи должны были за него платить? — на что ответил бы: А почему быть благотворителем должна компания?

В прагматичной логике экономическому патриарху традиционно не откажешь, и если вдруг кто станет обижаться на США за упомянутый финт с амеро, там не менее справедливо ответят аналогично — насчет того, что пострадавшим должны были помочь их добрые соседи, а если они почему-то не захотели, то при чем тут США?

Да, монетаризм Фридмана (между нами) предназначен исключительно "на экспорт", а не для внутреннего потребления (сами американцы давно уже, понятное дело, не монетаристы, если вообще когда-то ими были: там больше в моде "сбрасывание долларов с вертолета", просто теперь будут сбрасывать более дорогие амеро и так через спрос по-прежнему заводить производство), но вот его же, Фридмана, "прагматичная этика" их американское отношение к остаткам экономической морали вполне отражает.

К тому же — бомб и денег там достаточно, чтоб никто не обиделся (даже денег — больше, чем нужно, в чем, собственно, и проблема, приведшая к обязательности ее разрешения).

Так что обижаться тут будет непродуктивно, а снова напоминать при этом, что амеро ж, блин, предназначалось как нечто общее для США, Канады и Мексики ("И что же вы их забыли?"), будет смахивать на причитания Паниковского о том, что обидели Козлевича (молодежь, впрочем, не знает ни того, ни другого, но это проблемы ее собственные, да еще — всё тех же соседей, которые не дали им хорошую книжку)...

Накануне грандиозного шухера?

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