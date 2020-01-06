Главная Новости
6 января • обновлено в 16:17
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Накануне большой войны с США: цены на золото взлетели до рекордной отметки

1.2т
Читать материал на украинском

Стоимость золота выросло на 2,3%, составив $1588,13 за унцию. Это максимальная с апреля 2013 года цена.

Как сообщает Bloomberg, это произошло из-за убийства генерала Кассема Сулеймани в Иране и обострения конфликта с США. Так, Тегеран заявил, что больше не будет соблюдать никаких ограничений по обогащению урана. Аналитики Goldman считают, что золото может оказаться лучше, чем нефть, на фоне растущей напряженности.

Накануне большой войны с США: цены на золото взлетели до рекордной отметки

Новости
ОВГЗ. Финансовая пирамида или золотая жила?

"История показывает, что при большинстве результатов золото, вероятно, будет расти намного выше нынешних уровней", – отмечают аналитики, в том числе Джеффри Керри и Дэмиен Курвалин. Это "согласуется с нашим предыдущим исследованием, которое показывает, что длинное золото – лучшая защита от таких геополитических рисков".

По мнению UBS Group AG и ABN Amro Bank NV, цены могут достичь $1600, если напряженность возрастет. Стоимость палладия также подскочила на 1,2% до $2 073,90 за унцию, что является рекордно высоким показателем, серебро и платина тоже выросли в цене.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральная резервная система США впервые с декабря 2008 года пошла на смягчение денежно-кредитной политики и снизила учетную ставку на 0,25 процентного пункта.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Мировой финансовый кризис" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировой финансовый кризис
Теги
Инвестиции золото
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
0
Смешно
4
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Россия занимает 5-е место по количеству золота! Рагули, крах России откладывается))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Все хохотали над Россией-дурой, пять лет скупавшей золото по дешевке.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Mega Death
Mega Death
Просто праздник какой-то. Нефть летит вверх, золото туда же. Таким образом ЗВР России вырастли ещё на 3-4млрд$ за эти дни
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги