Накануне большой войны с США: цены на золото взлетели до рекордной отметки

Стоимость золота выросло на 2,3%, составив $1588,13 за унцию. Это максимальная с апреля 2013 года цена.

Как сообщает Bloomberg, это произошло из-за убийства генерала Кассема Сулеймани в Иране и обострения конфликта с США. Так, Тегеран заявил, что больше не будет соблюдать никаких ограничений по обогащению урана. Аналитики Goldman считают, что золото может оказаться лучше, чем нефть, на фоне растущей напряженности.

"История показывает, что при большинстве результатов золото, вероятно, будет расти намного выше нынешних уровней", – отмечают аналитики, в том числе Джеффри Керри и Дэмиен Курвалин. Это "согласуется с нашим предыдущим исследованием, которое показывает, что длинное золото – лучшая защита от таких геополитических рисков".

По мнению UBS Group AG и ABN Amro Bank NV, цены могут достичь $1600, если напряженность возрастет. Стоимость палладия также подскочила на 1,2% до $2 073,90 за унцию, что является рекордно высоким показателем, серебро и платина тоже выросли в цене.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральная резервная система США впервые с декабря 2008 года пошла на смягчение денежно-кредитной политики и снизила учетную ставку на 0,25 процентного пункта.

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