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3 сентября • обновлено в 15:13
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Найему дадут должность? СМИ узнали о новых кадровых перестановках в "Укроборонпроме"

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Экс-нардеп Мустафа Найем может стать одним из заместителей главы "Укроборонпрома".

Таким инсайдом поделилась украинская журналистка Соня Кошкина в личном Telegram-канале. Она отметила, что люди из опубликованного ею списка сейчас пребывают в статусе советников руководителя.

"Как вы помните, при Петре Алексеевиче "Укроборонпром" был одним из важнейших коррупционных рассадников. Вместо того чтобы напрочь его ликвидировать, в ЗеКоманде решили "Укроборонпром" "вычистить", реформировать и оптимизировать. Для чего гендиректором был назначен Айварас Абромавичус", – написала Кошкина.

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Абромавичус создал при ведомстве номинационный комитет, который занялся подбором кандидатур на должности топ-менеджеров.

По информации Кошкиной, в качестве замов Абромавичуса рассматриваются такие кандидаты:

  • Михаил Морозов – реформа спецэкспортеров и управления внешнеэкономической деятельностью Концерна.

"Морозов в течение многих лет работал в сфере военно-промышленного комплекса и имеет опыт работы в структурах УОП. Возглавлял ГП "Прогресс" – первое в Украине предприятие, созданное в 1990 году для экспорта и импорта военных товаров и услуг. До назначения работал в частных компаниях", – пишет журналистка.

  • Сергей Иванюта – финансовое направление. Работал в этой должности в государственной “Укргаздобыче”.

  • Мустафа Найем – взаимоотношения с органами государственной власти, регуляторами, международными органами и инвесторами;

"Его особо представлять не надо. В прошлом – народный депутат, член коллегии МВД, в парламенте занимался реформой органов правопорядка. Ранее – журналист", – отмечает Кошкина.

  • Роман Бондарь – возглавит управление по трансформациям в Концерне. Партнер британской компании по поиску и развитию топ-менеджеров Odgers Berndtson;

  • Надежда Бигун – управление закупок. Работала в "Прозорро" и была экс-директором по закупкам в Укрпочте.

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"Переговоры ещё продолжаются, но этот список – базовый (надеюсь, тут не будет таких кульбитов, как с Минздравом). Перед назначением все кандидаты должны будут пройти спецпроверку и полиграф", – отмечает журналистка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченной Антимонопольного комитета стала дочь преподавателя президента Украины Владимира Зеленского Ирина Копайгора.

А в понедельник, 2 сентября, Кабинет министров Украины ликвидировал Департамент защиты экономики Нацполиции.

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Темы
Реформы Зеленского Реформы в Украине Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Соня Кошкина, LB Мустафа Найем Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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