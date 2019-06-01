Крупнейший автобусный лоукостер Европы планирует зайти в Украину

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе – немецкая компания FlixBus – планирует выйти на рынок Украины.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий. В частности, представители компании анонсировали свой приезд в Киев 11 июня 2019 года. Тогда они планируют провести свою первую в Украине пресс-конференцию.

"Гендиректор компании в Польше и Украине Михал Леман расскажет о планах развития FlixBus на украинском рынке, о бизнес-модели FlixBus и сотрудничестве с местными автобусными компаниями, а также о новом стандарте междугородных автобусов для Украины", – сказано в сообщении.

FlixBus

О том, что компания проявляет интерес к украинскому рынку, сообщалось еще в 2017 году. Так, тогда в FlixBus объявили об открытии рейсов из ЕС в четыре украинских города.

Однако, перевозки осуществлял партнер Flixbus – чешская компания Umbrella. Ее автобусы из Киева, Львова, Ривного и Житомира начали ездить в Польшу (Краков, Катовице) и Чехию (Острава, Прага, Брно). Минимальная цена билета со скидкой, например, Киев-Прага, составляла 5 евро.

В целом компания сотрудничает с более чем 250 региональными партнерами-перевозчиками, имеющими общую систему продажи билетов и общий бренд.

В настоящее время маршруты автобусов компании FlixBus проложены через более чем 2000 населенных пунктов в 29 странах. Ежедневно выполняется около 350 тыс. рейсов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в "Укравтодоре" рассказали, какие дороги государственного значения отремонтируют в 2019-м. Работы затронут большинство регионов, при этом подрядчиков обязали в течение 5 лет после ремонта за свой счет ликвидировать дефекты.

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