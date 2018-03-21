"Нафтогазу" на заметку: экономист назвал сроки отказа "Газпрома" от украинской ГТС

Российский монополист "Газпром" может отказаться от использования украинской газотранспортной системы после достройки своих альтернативных проектов, что лишит государственный бюджет значительных средств, но произойдет это не раньше, чем через пять лет.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразил экономический эксперт Максим Праздников.

"Это достаточно серьезные поступления в бюджет. Если взять "Нафтогаз", то в его структуре дохода более четверти, это от транзита. Налоги, которые были заплачены, это десятки миллиардов гривен. Они были получены, и в том числе, за счет транзита газа. Если предположить, что Россия в какой-то момент полностью перенаправит свои потоки, а это все-таки произойдет, они достроят эти свои новые трубопроводы, соответственно поступления будут меньше. Понятно, что это не 2019 год, и даже не 2020. Но, рано или поздно это произойдет", - считает он.

При этом Праздников отметил, что Украина имеет несколько лет, чтобы подготовиться к такому решению Кремля.

"Есть разные оценки: 2022-24 гг. Но надо четко понимать, что в рамках 5-6 лет, они это сделают", - подчеркнул экономист.

Также он добавил, что к тому времени НАК "Нафтогаз Украины" вполне сможет предложить более выгодную цену на транзит газа, чем строящиеся "потоки".

"С другой стороны, "Нафтогаз" анонсировал, что они с какого-то момента готовы достаточно существенно снизить стоимость транзита. То есть, то что делается сейчас, за счет чего выросли тарифы, они пытаются успеть за оставшиеся несколько лет. Это даст им возможность в будущем снизить стоимость транзита, и она будет конкурента даже с тем, что будет получать Россия с учетом построенных новых трубопроводов", - подытожил эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", 2 марта "Газпром" на 20% снизил давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам с целью демонстрации того, что Украина якобы является ненадежным транзитером.

Позже российский монополист заявил о разрыве контрактов с "Нафтогазом" о поставке и транзите природного газа, а также направил уведомление о начале процедуры расторжения соответствующих договоров.

Как сообщал "Обозреватель", 3 марта в "Нафтогазе" заявили, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.