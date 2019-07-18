"Газпром" не держит слово: "Нафтогаз" сообщил о срыве договоренностей по газу

Российский "Газпром" пообещал заключить мировое соглашение с "Нафтогазом", но так и не сделал украинцам никакого предложения.

Об этом в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" сообщили УНН. "Предложения о подписании "мирового соглашения" от "Газпрома" к "Нафтогазу" не поступали", — отметили в ведомстве.

Речь идет о судах между компаниями. "Нафтогаз" добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. После этого глава Минэнерго РФ Александр Новак сказал, что "Газпром" предложил заключить мировое соглашение.

В "Нафтогазе" это отрицают. Там говорят, что российский монополист "Газпром" не предлагал НАК "Нафтогаз" никаких "мировых соглашений", а только продолжает настаивать на отмене обязательств по решениям международных арбитражей.

"Газпром" не сделал никаких шагов навстречу Getty

Ранее в НАК сообщали, что неоднократно приглашали российскую сторону на предметные трехсторонние переговоры с участием Европейской Комиссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина должна готовиться к полному прекращению транзита российского газа с начала 2020 года, однако эта подготовка оказалась под угрозой из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа.

Ранее компания "Укртрансгаз" предупредила о возникновении преддефолтной ситуации в стране из-за несанкционированного отбора газа в ГТС Украины. 14 июня "Укртрансгаз" срочно обратился в СНБО из-за проблемы в ГТС.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!