"Нафтогаз" выиграл у "Газпрома" миллиарды: что будет с газопроводом в обход Украины

В истории с арестом активов российского "Газпрома" есть очень много белых пятен, требующих разъяснения и немедленного решения.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"На данный момент в истории с арестом активов "Газпрома" совершенно ничего не ясно. Как минимум там нет четкого определения о том, какое именно там обременение наложено на акции "Северного потока"", - заявил эксперт, отметив что данная ситуация никоим образом не повлияет на работу "Северного потока".

"Уже было сделано заявление о том, что это никак не повлияет на работу "Северного потока". Что касается судов, то это - обычная юридическая казуистика и здесь сейчас крайне сложно что-то прогнозировать", - сказал эксперт, отметив при этом, что главный вопрос так до сих пор и остался без ответа.

"Если говорить о шансах "Нафтогаза" что-то взыскать с "Газпрома", то не забывайте, что процесс еще не завершен и как долго будут идти суды, сейчас тоже никто сказать не сможет", - заявил Землянский, отметив, что заявленная сумма в $2,6 млрд может меняться в зависимости от развития событий. "Что касается заявленной суммы в $26 млрд , то ее изменение в ту или иную сторону будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация", - заявил эксперт.

Напоминаем, что учитывая нежелание "Газпрома" выполнять свои юридические обязательства по окончательным решениям стокгольмского арбитража "Нафтогаз" инициировал принудительное взыскание присужденных ему $2,6 млрд. Компания подтвердила факт обращения в швейцарские суды с требованием принудительного взыскания средств, и швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны. 28 февраля 2018 "Нафтогаз" выполнил все свои обязательства в соответствии с решениями суда после окончательного урегулирования платежей за газ, поставленный в 2013 и 2014 годах.

Несмотря на действующие решения суда и своевременно произведенную "Нафтогазом" предоплату, "Газпром" отказался возобновить поставки "Нафтогазу" 1 марта 2018, как было условлено, а также не заплатил "Нафтогаза" $2,6 млрд. В соответствии с нормами международного права решения арбитражей подлежат исполнению почти во всех странах мира. Обжалование решений "Газпромом" не может остановить их выполнения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

29 мая НАК "Нафтогаз Украины" высмеял "Газпром", который потребовал полностью отменить решение Стокгольмского арбитража касательно транзита газа через украинскую территорию.