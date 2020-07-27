"Нафтогаз" выиграл суд и не заплатит Украине 2,3 млрд грн налогового штрафа

Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС: "Нафтогаз" освободили от уплаты налогового штрафа в размере 2,3 млрд грн.

Об этом со ссылкой на решение суда сообщает издание Finbalance. Такой штраф налоговики начислили из-за просрочки регистрации корректировки НДС на сумму 4,75 млрд грн.

Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что "Нафтогазу" было противоправно и безосновательно отказано в регистрации расчетов корректировки от 12.03.2018 на общую сумму 4,75 млрд грн. При этом НАК оплатил налоговые обязательства по соответствующей накладной.

"Утверждение апеллянта о том, что указанная налоговая накладная от 12.03.2018 №7402 направлена в ГФС Украины на регистрацию на час раньше, чем истцу пришел отказ в регистрации расчетов корректировки, суд апелляционной инстанции принимает критически", – говорится в решение суда.

К слову, в июне Окружной админсуд. Киева отклонил иск "Нафтогаза", в котором компания просила отменить приказ Минэкономики о начислении ей 163,5 млн грн пени за несвоевременную уплату дивидендов за 2018 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко в мае предупредили, что через два месяца его должность будет сокращена.

Напомним, что он отказался называть точную сумму премии за выигранный у "Газпрома" Стокгольмский арбитраж.