Победа "Нафтогаза" в Гааге: России предрекли новый удар

НАК "Нафтогаз Украины" может выдвинуть новые судебные иски на миллиарды долларов к "Газпрому" из-за имущества, потерянного в результате аннексии Крыма. Решение Гаагского арбитража стало для Украины хорошим прецедентом судебных побед над РФ.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV директор энергетических программ Центра имени Александра Разумкова Владимир Омельченко. При этом эксперт считает, что получить от Кремля деньги по судебным искам будет намного сложнее, чем выиграть суд.

Как отметил Омельченко, победа над "Газпромом" в Гааге – это правовое решение: "Украина отстояла свои интересы в данном судебном деле, есть позитивный опыт, что Украина не боится судиться с "Газпромом" и может выигрывать суды в свою пользу".

По оценкам эксперта, общая сумма убытков "Нафтогаза" в результате аннексии Крыма может насчитывать много десятков миллиардов долларов.

"Вы знаете, что фактически были отобраны у Украины мощные месторождения, в которые Украина вложила сотни миллионов долларов. А во-вторых – потенциальные ресурсы на черноморском шельфе составляют более 2 трлн кубометров, и это потенциальные потери десятков миллиардов долларов", – напомнил он.

Однако Омельченко отметил, что эти потери еще предстоит доказать в международных судебных инстанциях.

"Сколько сможем доказать, столько нам и присудят. Доказательство наших интересов – достаточно сложное и длительное дело, это требует не один месяц очень сложной правовой работы", – объяснил он.

В то же время, эксперт отметил, что получить от России положенную компенсацию – сложная задача.

"Нафтогаз" выиграл иск и в Стокгольмском арбитражном суде, общая сумма выплаты "Газпрома" должна составлять около 2,4 млрд долларов. Позитивно, что суд справедливо принял решение, но надо дождаться, пока эти деньги дойдут… Вопрос с выполнением решения Стокгольмского арбитража тянется уже год, но денег мы не видим", – подчеркнул Омельченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Гаагский арбитраж принял положительное решение в деле НАК "Нафтогаз Украины" против России за потерянные активы в аннексированном Крыму. НАК требовал у России компенсации в размере 5 млрд долларов.

В свою очередь, Россия отказалась признать решение Гаагского арбитража, ссылаясь на то, что у арбитража нет юрисдикции на рассмотрение данного иска.

В результате аннексии Крыма "Нафтогаз" потерял на полуострове инфраструктуру для транспортировки и добычи газа и нефти, в частности буровые установки на шельфе Черного моря, компрессорные и другие станции. Все это имущество "власть" аннексированного Крыма "национализировала" сразу после захвата полуострова.

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