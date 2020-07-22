"Нафтогаз" впервые за долгое время повысит цену на газ

"Нафтогаз Украины" в августе 2020 года повысит цену на природный газ для промышленных потребителей.

Об этом сообщается в прейскуранте, опубликованном на сайте компании. Тарифы будут отличаться в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. До этого на протяжении нескольких месяцев тарифы снижались.

Цена для потребителей, которые закупают газ по предоплате объемом более 50 тыс. Куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией вырастут 0,2% (на 8,4 грн) по сравнению с ценой июля – в 3578,4 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Для других покупателей цена в августе месяце увеличится на 0,4% (на 18 грн) - до 4 тыс. 168,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Цена газа для промышленности в августе "Нафтогаз"

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам предсказали рост цен на газ в отопительном сезоне на 44% по сравнению с тем тарифом, по которому они платили в июне.

Цена на газ в Украине до конца лета, по мнению экономистов, может снизиться на 20%. В то же время есть вероятность, что кубометра подорожают – из-за повышения спроса перед новым отопительным сезоном.

В июне цена на газ для промышленности, который продает НАК "Нафтогаз Украины", снизилась на 19-20,7%.