Приїхали? Нафтогаз знову став збитковим. Мінус 11,5 мільярдів грн за півроку! Нам ці цифри довго не показували, затримуючи публікацією звітності у порушення вимог законодавства.

І це національна компанія, якій безкоштовно передали практично всі дозволи на видобуток газу, підземні сховища газу, нафтотранспортну систему тощо.

Замість того, щоб показувати прибутки, адекватні доходності на вкладений капітал (гроші українського народу), ця компанія стала збитковою.

Не хочу зловтішатися з провалів своїх минулих колег, хоча і маю на це моральне право. Але і вдавати, що я це не помічаю або не переймаюсь, теж не хочу.

Найсумніше в цій історії є те, що Нафтогаз прикривається світовою кризою та коронавірусом. При цьому нам маніпулятивно розповідають про рекордні дивіденди, які були сплачені у 2020 році, забуваючи сказати, що вони були заплачені з грошей, які наша команда змусила Газпром заплатити за рішенням Стокгольмського арбітражу ще в минулому році.

Це замість того, щоб чесно сказати про власну технологічну відсталість, про критичні проблеми з якістю управління, про нерозуміння та/або відсутність політичної волі щодо реформ, боротьби з корупцією та протистояння з Газпромом.

Тому хочу звернути увагу на декілька моментів.

1. Коли звітували за 2019 рік Нафтогаз показував прибуток, "забуваючи" сказати, що без доходів від Газпрому були би збитки. І коли звітували за 1 квартал 2020 року "забули" сказати, що через девальвацію гривні "газпромівські долари" на рахунках Нафтогазу збільшили свою вартість у гривнях, і без цих "курсових різниць" Нафтогаз був би збитковим.

Чому "забували" про це сказати?

Бо Газпромом займався Вітренко та його команда, а його потрібно було звільнити.

Таким чином заради власного піару керівництво Нафтогазу приховувала збитковість решти Нафтогазу за загальними прибутками, до яких вони мали опосередковане відношення. Тобто коли прибутки, то керівництво Нафтогазу молодці, а коли – збитки, то це провина коронавірусу?

2. З таким підходом до фінансової звітності залишається відкритим питання щодо повноти відображення проблем Нафтогазу.

Наприклад, чи був переоцінений до поточної ринкової вартості весь газ в підземних сховищах газу? Без цього порівняння з компаніями, які це зробили, втрачає сенс (це вже на кажучи про те, що порівняння Нафтогазу з міжнародними видобувними компаніями є взагалі некоректним, оскільки Нафтогаз в значній мірі є інфраструктурною компанією та оптовим торговцем)!

Як у звітності відображений той факт, що за поточної якості управління компанією малоймовірним є отримання позитивного грошового потоку від капіталовкладень у видобуток газу? Або той факт, що навряд чи боржники Нафтогазу, облгази, облгазсбути, тепловики, будуть погашати свої борги в умовах, коли вони не можуть оплачувати в повній мірі навіть поточні поставки, і в держбюджеті не закладені видатки, які б стали реальним джерелом для погашення цих боргів?

Що у Нафтогазу з ковенантами по єврооблігаціях? За поточних тенденцій, чи не виникне реальна загроза необхідності їхнього дострокового погашення, що може призвести до дефолту? Чи вся надія на те, що держава з держюджету знову дасть гроші і таким чином Нафтогаз стане прибутковим?

3. Ну і наприкінці, а як тепер пояснити величезні витрати на "благодійність" та найдорожчу рекламу в українському Форбсі з боку збиткового Нафтогазу? Тобто це вже роблять не з прибутків, а зі збитків?

P.S. У Нафтогазу ще залишилася частина "газпромівських грошей". І Нафтогаз продовжує отримувати гроші за організацію транзиту згідно контакту який ще я підпісав. Є право отримувати дивіденди від роботи відокремленого оператора газотраспортної системи, в якого є прибутки через той же контракт на транзит. Є багато можливостей для "заліків" з держбюджетом. Тобто є багато ще чого "проїдати".

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