"Нафтогаз" собрался выйти на рынок еврооблигаций

НАК "Нафтогаз Украины" в 2018 году планирует выйти на рынок еврооблигаций.

"Нафтогаз" рассчитывает на позитивное восприятие инвесторами в связи с прибыльностью компании, ростом инвестиций и добычи, а также выигранным спором с "Газпромом", – заявила глава правления НАК Андрей Коболев, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в "Нафтогазе" надеются, что "Газпром" выполнит решение Стокгольмского арбитража.

Коболев отметил, что Украина настаивает на том, чтобы газопровод "Северный поток 2" не должен быть построен, поскольку Россия не желает разделять политику и поставки газа.

Глава правления "Нафтогаза" также сообщил, что в 2017 году компания увеличила добычу природного газа на 6%, а в текущем году планирует инвестировать 2 млрд долларов и получить около 1,5 млрд долларов прибыли.

По его словам, Украина уже в 2020 году может выйти на уровень добычи, который позволит ей обходиться без импорта газа.

Напомним, 2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

Как сообщал "Обозреватель", 5 марта "Газпром" уведомил "Нафтогаз" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.