"Нафтогаз" повысил цены на газ для населения

Компания "Нафтогаз" повысила стоимость газа для населения по тарифу "Годовой" с 4,73 до 5,24 гривен за кубометр.

Сентябрьская цена на природный газ в рамках тарифа "Месячный" с 3,24 грн/куб в августе выросла до 4,7 грн/куб (не включает НДС и стоимость доставки). Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте компании.

"В рамках тарифа "Годовой" цена газа с 1 по 15 сентября останется на уровне 4,73 грн/куб.м. С 16 по 30 сентября включительно цена тарифа составит 5,24 грн/куб.м" – сообщили в "Нафтогазе".

Причиной роста цен является повышение стоимости газа на европейских газовых хабах накануне отопительного сезона. А "двойной" годовой тариф в сентябре в компании объяснили тем, что спрос на подключение тарифа "Годовой" растет как в имеющихся клиентов, так и у тех потребителей, кто все еще находится в процессе перехода к ГК "Нафтогаз Украины".

В чем разница между тарифами

В рамках рынка газа "Нафтогаз" выступает как один из поставщиков, с которыми могут заключить соглашение потребители. Он предлагает два тарифа – "Месячный" и "Годовой".

Цена в тарифе "Месячный" будет меняться ежемесячно в соответствии с рыночными условиями (то есть, расти во время отопительного сезона и снижаться в теплое время года). Также потребители будут получать скидку 1%, если заплатят за газ до 15 числа текущего месяца.

Тариф "Годовой" предусматривает фиксацию цены на газ на год вперед. Она может быть выше цены на газ летом, но с ростом тарифов зимой подключения к нему может оказаться более выгодным. Однако "Нафтогаз" постепенно корректирует тариф в соответствии с ценами в Европе.

"Нафтогаз" увеличил стоимость газа в годовом тарифе gas.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2021 могут начать отключать газ всем потребителям, кто будет без счетчиков. Это предусмотрено в действующем Законе "О коммерческом учете газа".

Новый тариф "Нафтогаза" в условиях рынка на август оказался дороже, чем июльский на 9%, а по "оптовой" тарифа "Годовой" придется платить больше на 59%.

25 июля цены на газ в Европе впервые с середины марта 2020 превысили отметку в $100 за тысячу кубометров.