Газовая война с Россией: "Нафтогаз" раскрыл детали "плана "Б"

В "Нафтогазе" раскрыли детали "плана "Б", которым ответят России, если та сорвет переговоры по транзиту газа. От "Газпрома" потребуют компенсацию в $14 млрд.

Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в интервью "Экономической правде".

По его словам, основанием для компенсации является контракт с "Газпромом" на транзит газа, в рамках которого у Украины есть право требовать пересмотра тарифа в большую сторону. Повод – "бездеятельность", на которую Россия обрекает украинские трубопроводы.

"В контакте есть ссылка на европейские правила формирования тарифа. А они предусматривают отражение наших затрат, в том числе так называемую ускоренную амортизацию и обесценивание украинской ГТС. Почему амортизация ускоренная? Потому что мы будем использовать условную транзитную часть украинской ГТС не 15 лет, сколько ей осталось технически служить по нормативам, а только до конца 2019 года, потому что потом не будет транзита", – объяснил Витренко.

Руководитель "Нафтогаза" говорит, что претензии Украины будут рассмотрены в рамках арбитражного процесса. Свою часть требований Россия озвучила в июне 2019 года. Украина ответит на них в ноябре, и тогда же выдвинет иск на компенсацию в $11-14 млрд. По его словам, слушания назначены на весну 2021 года. А окончательные решения могут быть вынесены до конца 2021 года.

Украина подаст мощный иск против "Газпрома"

Как сообщал OBOZREVATEL, в России нет иного выхода, как продлить контракт о транзите газа через Украину еще хотя бы на 1,5-2 года. Но чтобы не подписывать его на дольший срок, она будет всячески давить на Украину. Такое мнение высказал глава совета НБУ Богдан Данилишин.

Также российский "Газпром" может на некоторое время полностью прекратить транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Евросоюз прекращением поставок. Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV эксперт нефтегазового рынка Геннадий Кобаль, комментируя переговоры о продолжении транзита газа через Украину после 2019 года.

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