"Нафтогаз" потерял на импорте $350 млн: Витренко указал на ошибку компании

"Нафтогаз" из-за своего решения не заменять импортное голубое топливо на ресурс из хранилищ потерял около $350 млн.

Об этом в интервью изданию "Цензор" заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. В компании он работает до 15 июня, после будет уволен. И накануне кадровых перестановок он смело критикует главу "Нафтогаза" Андрея Коболева. По словам Витренко, Украине стоило бы вовсе отказаться закупать газ за границей и использовать то голубое топливо, которое накоплено в хранилищах и из-за падения стоимости обесценивается.

"Но давайте теперь посмотрим, сколько "Нафтогаз" потерял на том, что не продавал газ активно с "подземки", замещая весь импорт в Украину? Посчитать это очень просто. Мы берем объемы импорта в Украину, которые были в 2020 году. И по каждому месяцу смотрим разницу с текущей цене. Затем суммируем это, смотрим, сколько Нафтогаз" мог бы не потерять на обесценивании газа в подземке. Знаете, какая сумма получается? $350 млн примерно", – рассказывает Витренко.

Если обычно в конце отопительного сезона в хранилищах остается 8-9 млрд кубометров газа, сейчас – 15,8 млрд. И весь этот объем нужно реализовать. Покупали "голубое топливо" еще по высоким ценам, а сейчас, когда цены снизились, хранилища остаются полными, поэтому закупить большое количество дешевого газа не получится.

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